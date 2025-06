Burkina/SRAEL : Le rapport officiel remis au ministre Gilbert Ouédraogo

Ouagadougou, 21 juin 2025 (AIB)-Le comité d’organisation de la première édition du Salon régional de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Élevage (SRAEL) a remis, jeudi 20 juin 2025, le rapport officiel de l’événement à son parrain, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

Le coordonnateur de l’Association pour le développement du monde rural (ADMR), Jean Victor Ouédraogo, et plusieurs de ses collaborateurs se sont rendus auprès du ministre pour lui témoigner leur reconnaissance, après la réussite de cette première édition du SRAEL.

Ils ont saisi l’occasion pour lui remettre le rapport de ce rendez-vous qui a réuni, du 1er au 4 mai 2025 à Ouahigouya (région du Nord), des milliers d’acteurs des secteurs agricole, environnemental et pastoral.

« Ce rapport est le reflet de notre passion et de notre détermination à bâtir un avenir plus vert et plus prospère pour nos communautés », a déclaré Jean Victor Ouédraogo.

Ce geste symbolique témoigne de la reconnaissance du travail collectif accompli et traduit l’engagement des organisateurs à promouvoir le développement du monde rural, a-t-il ajouté.

Le ministre Gilbert Ouédraogo a salué la tenue réussie de cette première édition et a réaffirmé son soutien à cette initiative porteuse d’espoir pour les communautés rurales.

Le SRAEL découle des recommandations de la 7e édition du Salon international de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Élevage (SIAEL). Il se veut un espace d’innovation, d’échanges et de valorisation des initiatives locales.

Les deux salons sont portés par l’Association pour le développement du monde rural (ADMR).

Agence d’information du Burkina

