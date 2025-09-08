Burkina-Sports-Relève-Clôture : l’IFFA Matourkou remporte la 3e édition des jeux nationaux de la relève sportive

Bobo-Dioulasso, 7 septembre 2025 (AIB) – La 3e édition des jeux nationaux de la relève sportive a connu son apothéose, ce dimanche 7 septembre 2025 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, par la victoire de l’Institut de Formation du Footballeur Africain de Matourkou (IFFA) face à l’École de Formation de la Relève Sportive (ÉFFORS) de l’ex-région de l’Est.

Réservée aux jeunes âgés de 14 à 18 ans, cette édition a rassemblé près de 2000 participants venus des différentes régions du pays, autour de sept disciplines sportives : football, handball, volley-ball, cyclisme, basketball, athlétisme et lutte traditionnelle.

La finale de football de la compétition, a opposé l’IFFA Matourkou, représentant la région du Guiriko, à l’ÉFFORS de l’Est regroupant les régions du Gulmu, de la Tapoa et de la Sirba. Disputée en deux mi-temps de 35 minutes chacune, la rencontre s’est soldée par un score nul et vierge (0-0). Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux formations, et l’IFFA Matourkou s’est imposé par 3 tirs réussis contre 1.

Ce sacre permet à l’IFFA Matourkou de repartir avec le trophée, un jeu de maillots, des ballons et des médailles d’or. L’ÉFFORS de l’Est, finaliste malheureux, a obtenu des médailles d’argent, en plus d’un jeu de maillots et de ballons. Toutes les autres équipes participantes ont également reçu des récompenses symboliques, notamment des ballons.

La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre en charge des Sports et des Loisirs, Anũuyirtole Roland Somda, patron de l’édition. Il était accompagné de ses collègues Serge Poda, ministre du Commerce, et Mikaïlou Sidibé, ministre de l’Urbanisme, ainsi que de plusieurs gouverneurs de régions.

Dans son intervention, le ministre Somda a exprimé toute sa satisfaction face au niveau de jeu des jeunes. « C’est une initiative qui permet de renforcer notre championnat national, parce que c’est de là qu’il faut puiser les talents pour alimenter le championnat et notre équipe nationale », a-t-il déclaré, avant de saluer les autorités pour leur soutien constant à l’organisation de ces compétitions.

Le ministre a enfin donné rendez-vous pour la 4e édition des jeux nationaux de la relève sportive, avec l’ambition de poursuivre la promotion et la valorisation des jeunes talents du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata