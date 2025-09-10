Burkina-Sécurité-Lancement-Brigade-Motorisée

Burkina/Sécurité : La Police lance la Brigade motorisée de sécurité et d’intervention

Ouagadougou, 10 sept. 2025 (AIB) – Le Directeur général de la Police nationale, Thierry Tuina, a procédé ce mercredi dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, au lancement officiel de la Brigade motorisée de sécurité et d’intervention (BMSI), un nouvel outil de riposte contre la recrudescence de la criminalité urbaine.

« Le lancement de la Brigade motorisée de sécurité et d’intervention se veut une réponse adaptée à certaines formes de criminalité qui sévissent dans les villes », a indiqué Le Directeur général de la Police nationale, Thierry Tuina.

Selon lui, l’incivisme routier constitue une atteinte à l’autorité de l’État et provoque souvent des drames dans la société. « Face à ces phénomènes de criminalité, la police doit se montrer proactive en adaptant constamment ses dispositifs de riposte.

« Il nous faut mettre en place des dispositifs tactiques assortis d’une grande mobilité des forces de police dans l’espace et dans le temps afin de contrer les diverses formes de criminalité », a-indiqué le Directeur.

Le patron de la Police nationale a souligné que cette nouvelle unité permettra de réduire les délais d’intervention et de répondre aux actes de délinquance commis à moto et à l’incivisme routier.

« La BMSI aura pour mission de traquer et d’appréhender les délinquants, de mener des patrouilles répressives et de procéder à des contrôles ciblés dans les grands carrefours et sur les axes routiers », a-t-il précisé.

M. Tuina a invité les populations à « coproduire la sécurité » avec la Police en communiquant des informations utiles par le biais des numéros verts (1010 et 17), rappelant que « la grande mobilité sera la force » de cette brigade.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 4, Salomon Kambou, a salué « la vision des plus hautes autorités » pour les réformes sécuritaires entreprises et félicité la hiérarchie policière pour cette initiative.

Il a par ailleurs appelé les habitants de son arrondissement à collaborer avec la nouvelle brigade. « Cela y va de la sécurité de tous et de toutes », a-t-il insisté.

La Brigade motorisée de sécurité et d’intervention (BMSI) commence à Ouagadougou, mais sera étendue dans les autres villes du Burkina Faso.

Agence d’Intervention du Burkina

