Burkina-Russie-Mémorial-Sankara

Burkina/Russie : L’ambassadeur Egor Martynov salue la tradition burkinabè de commémoration des héros nationaux

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB)- L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Egor Martynov, a exprimé, jeudi, sa satisfaction de voir le peuple burkinabè honorer la mémoire de ses héros nationaux, à l’image du président Thomas Sankara, lors d’une cérémonie de recueillement au Mémorial qui porte son nom.

« En Russie, nous avons une tradition de commémorer nos héros qui ont contribué au développement du pays et qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale. Je suis heureux de constater que le Burkina Faso fait la même chose », a déclaré le diplomate russe.

Pour le diplomate russe, la cérémonie du jour revêt une importance particulière, non seulement pour les Burkinabè, mais également pour le peuple russe. Il a estimé qu’elle pourrait devenir une belle tradition, où les délégations étrangères viendront, aux côtés des autorités burkinabè, rendre hommage aux fondateurs et révolutionnaires du pays.

Évoquant la figure du capitaine Thomas Sankara, l’ambassadeur a salué son engagement pour l’indépendance et le développement du Burkina Faso. « Thomas Sankara a sacrifié sa vie pour son pays. Aujourd’hui, un autre capitaine, Ibrahim Traoré, poursuit son œuvre. Nous voyons que les Burkinabè soutiennent leur leader et perpétuent la mémoire de Sankara », a-t-il ajouté.

M. Egor Martynov a réaffirmé la solidarité de la Russie avec le Burkina Faso et son engagement à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata