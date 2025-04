Burkina-Ministre-Economie-Réalisation-Jardins-Maraichers

Burkina/Réalisation de jardins maraichers : Le ministre Nacanabo s’engage à soutenir les femmes du site de Kossoghin

Ouagadougou, 8 avr. 2025 (AIB)- Le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubakar Nacanabo, a promis mardi de soutenir les 55 exploitantes du jardin maraicher de Kossoghin à Tanghin dans l’arrondissement 4 afin de leur permettre de subvenir au besoin de leurs familles.

« En plus du forage et des aménagement, nous allons mettre à leur disposition des équipements, des semences et de l’engrais pour les accompagner dans la production », a déclaré le ministre en charge des Finances, Aboubakar Nacanabo.

Le ministre s’exprimait le mardi 8 avril 2025 à l’issu sa visite au jardin maraicher de Kossoghin à Tanghin dans l’arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou.

Cette visite, selon le ministre entre dans le cadre des journées d’engagements patriotiques et participation citoyenne.

Dr Nacambo a salué la détermination des exploitantes et a promis de mettre à leur disposition des vivres pour subvenir à leur besoin.

« Quand nous regardons toutes les dames qui se battent sur ce site pour faire en sorte que leur production puisse servir à prendre en charge leur famille on ne peut que les encourager », a soutenu le ministre.

A l’entendre, par cette visite, il veut également montrer que les zones urbaines contribuent également à l’offensive agro-pastorale et halieutique, notamment travers la production maraichère.

L’aménagement du site de Kossoghin intervient dans le cadre du projet d’urgent de développement territorial et de résilience (PUDTR).

Selon le coordonnateur du PUDTR, Martial Wilfried Bassolé, sur ce site d’une superficie de 1,37 hectares, il est prévu l’installation d’un château d’eau de 10 m3, de 6 bassins de 3 m3 chacun, des infrastructures connexes, notamment un hangar, des toilettes et un local technique pour les installations électrique du château.

Il est également prévu la construction d’un poste de contrôle pour les agents des eaux et forêts afin de faciliter la surveillance de l’ensemble des installations, a précisé le coordonnateur.

Martial Wilfried Bassolé a affirmé que c’est au total 72,9 hectares qui seront aménagés sur le long de ceinture verte pour permettre la production maraichère et la plantation d’arbres en vue d’assurer la vocation de poumon écologique de la capitale.

« Nous avons commencé par faire les forages sur les sites identifiés. Les travaux ont débutées en mars et les infrastructures seront livrées en juin, a-t-il indiqué.

D’un coût global de 1,8 milliards de FCFA, le projet dans sa mise œuvre bénéficie de l’accompagnement technique de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER).

Le projet concerne les sites de Ouaga 2000 (10 hectares), Tampouy (10 hectares), Toubwéogo (20 hectares), de bonheur-ville (15 hectares) et de Tanghin (13,6), constitué en deux blocs dont celui Silmiougou et Kossoghin.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata