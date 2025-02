Burkina : Ouverture des Ateliers Yennenga en marge du 29ᵉ FESPACO à l’ISTIC

Ouagadougou, 24 février 2024 (AIB) – Les Ateliers Yennenga se sont ouverts ce lundi à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC). Le lancement officiel a été donné par Nestor Kahoun, chargé de mission et représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

La cérémonie d’ouverture a connu les présences des partenaires du 29ᵉ FESPACO et du directeur général du festival, Moussa Alex Sawadogo.

Les ateliers se dérouleront du 24 au 26 février 2025 à l’ISTIC, autour de diverses thématiques.

Agence d’Information du Burkina