Burkina/Moussodougou : Deux individus arrêtés et 10 millions de FCFA d’herbicides saisis par la gendarmerie

Moussodougou, 6 août 2025 (AIB)-La Brigade territoriale de gendarmerie de Moussodougou, dans la région des Cascades, a intercepté dans la nuit du 6 août 2025 un camion transportant 1 000 cartons d’herbicides frauduleux d’une valeur estimée à 10 millions de FCFA, et interpellé deux individus, a appris l’AIB de source sécuritaire.

Selon la gendarmerie, l’opération, menée sur la base de renseignements précis, a permis de saisir la cargaison en provenance d’un pays voisin. Les produits, introduits en contournant les dispositions légales, étaient destinés à être écoulés sur le marché national.

Les deux présumés fraudeurs ont été remis au Tribunal de grande instance de Banfora pour la suite des enquêtes. La gendarmerie a réaffirmé son engagement à lutter contre la fraude, qu’elle qualifie de menace pour l’économie nationale et de source potentielle de financement du terrorisme, et a invité les populations à renforcer leur collaboration via les numéros verts 1010, 16, 80 00 11 45 et 17.

Agence d’information du Burkina