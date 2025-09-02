Burkina–Nando–Développement-communautaire

Burkina : L’opération coup de balai volontaire de retour pour sa 2e édition

Koudougou, 2 septembre 2025 (AIB) – La cité du cavalier a accueilli ce mardi le lancement de la 2e édition de l’opération coup de balai volontaire, une initiative qui promeut le civisme et le patriotisme à travers des actions de protection de l’environnement.

Portée par le Groupement d’Intérêt public – programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), en partenariat avec le Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB), cette opération mobilise 2 050 volontaires nationaux et l’ensemble des forces vives de 8 régions à savoir le Nando, le Bankui, le Nazinon, le Nakambé, l’Oubri, le Kadiogo, les Kuilsé et le Gulmou.

Le président de la délégation spéciale communale de Koudougou, Amédée Paré, a souligné la pertinence de cette initiative face aux défis environnementaux et sanitaires, tels que la pollution, la perte de biodiversité ou encore la propagation des maladies.

« Face à ces réalités, l’engagement citoyen et la mobilisation des volontaires apparaissent comme une réponse concrète et efficace », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur du PNV a quant à lui lancé un appel à la population pour soutenir ces efforts, car le développement commence devant les maisons, dans les quartiers et nos villages ».

Il a salué l’engagement des partenaires, témoignant d’une volonté commune de bâtir un Burkina uni et solidaire.

Cette édition 2025 se veut un puissant moteur de mobilisation citoyenne, œuvrant pour un pays plus propre et plus résilient.

Le 2 septembre a été consacré à la sensibilisation sur les valeurs du volontariat, du civisme et les enjeux environnementaux, le 3 septembre, une plantation d’arbres au camp CRS précédera une opération d’assainissement le long de la RN21 et le 4 septembre, l’université Norbert Zongo accueillera une autre activité de plantation et de nettoyage.

La cérémonie de lancement s’est achevée par la remise d’attestations aux volontaires et post-volontaires formés à l’entrepreneuriat et à la recherche d’emploi.

Agence d’Information du Burkina

BP/BBP