Burkina : Les peines d’au moins 22 détenus converties en travaux d’intérêt général au tribunal de grande instance Ouaga 1 et Ouaga 2, selon un juge

Ouagadougou, 25 juin 2025 (AIB) – « Au moins 22 détenus ont déjà bénéficié de la mesure de conversion de leur peine d’emprisonnement en peine de travail d’intérêt général au tribunal de grande instance Ouaga 1 et Ouaga 2 », a indiqué Me Lassané Guelbéogo, juge d’application des peines au tribunal de grande instance Ouaga 1, soulignant que cette mesure permet de faire participer la personne condamnée au développement de la collectivité par son travail.

Le magistrat s’exprimait mercredi au sein de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), à l’occasion des 72 heures des Commissions d’application des peines (CAP) 2025.

Me Guelbéogo a ajouté qu’une importante vague de détenus devrait bénéficier, dans les jours à venir, de mesures similaires de conversion de peine en travaux d’intérêt général.

À son avis, ces peines alternatives à l’emprisonnement visent non seulement à réduire significativement la population carcérale — dont la prise en charge engendre des coûts importants pour le budget de l’État — mais aussi à permettre aux personnes condamnées de contribuer, par leur travail, au développement de la communauté.

Les commissions d’application des peines des tribunaux de grande instance Ouaga 1 et Ouaga 2 tiennent, à la MACO du 25 au 27 juin 2025, la 4ᵉ édition des 72 heures des CAP.

L’événement se déroule sous le thème : « Mise en œuvre du travail d’intérêt général : Enjeux, défis et perspectives ».

Plusieurs activités sont prévues à l’ordre du jour, notamment des repas communautaires, la distribution de vêtements et de savon, des compétitions sportives ainsi que des panels.

Les commissions d’application des peines de Ouaga 1 et Ouaga 2 ont toujours œuvré à donner un visage humain à la détention. Depuis trois ans, elles organisent des repas communautaires au profit des détenus.

Elles ont également contribué à l’entretien des lieux de détention par la désinfection des bâtiments, le curage des fosses septiques, ainsi qu’à la prise en charge des frais de santé de certains détenus.

En outre, les CAP ont soutenu les détenus souffrant de diabète et d’hypertension, organisé des séances de sensibilisation notamment sur les drogues, et facilité le dépistage du VIH/SIDA, de l’hépatite B et de la tuberculose en collaboration avec des structures partenaires.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata