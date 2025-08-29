Burkina-Terrorisme-Lutte-Sensibilisation-Rôle-VDP

Burkina : Les médias sollicités pour déconstruire les préjugés contre les VDP dans la lutte antiterroriste

Manga, 28 août 2025 (AIB)-Les professionnels des médias et de la communication du Burkina Faso ont été invités jeudi à Manga, lors d’un séminaire qui leur était destiné, à se servir de leurs plumes et caméras pour déconstruire les préjugés autour de la mobilisation des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés dans la lutte contre le terrorisme.

La Brigade des volontaires pour la défense de la patrie a initié un atelier de sensibilisation et de partage d’expériences au profit des acteurs des médias sur la collaboration avec les VDP dans la lutte contre le terrorisme.

Selon le conseiller technique du ministre en charge de la Défense, le colonel-major Ardjouma Palé, ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de mobilisation citoyenne et patriotique des Burkinabè dans la lutte contre le terrorisme, en vue de susciter plus de collaboration des populations au profit des VDP.

Le conseiller technique Pascal Thiombiano, représentant le ministre de la Communication, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre qui, selon lui, apportera des éclairages afin que les populations comprennent mieux le travail et le rôle assignés aux VDP sur le terrain.

Plusieurs thématiques seront développées au cours de l’atelier, notamment le terrorisme et ses manifestations au Burkina Faso, les difficultés rencontrées par les VDP dans leur mission, les enjeux du respect des droits humains dans cette mission ainsi que les bonnes pratiques de collaboration avec les VDP sur le terrain.

En outre, durant ce séminaire de 48 heures, les participants seront outillés sur les dangers des publications sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le rôle et la responsabilité des acteurs des médias dans la lutte contre le terrorisme.

En rappel, c’est en 2020 que les autorités burkinabè ont pris des mesures pour recruter des Volontaires pour la défense de la patrie comme auxiliaires des Forces armées nationales et des Forces de sécurité intérieure.

Malgré leur efficacité sur le terrain, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le recours à ces Volontaires, alors que dans d’autres pays, une telle initiative est considérée comme un acte patriotique.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata