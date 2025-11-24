Burkina – Infrastructures –Route-Sabou-Léo

Burkina : Les études techniques pour le bitumage de la RN13 Sabou-Léo officiellement lancées

Ouagadougou, 24 nov. 2025 (AIB) – La Direction générale de la normalisation et des études techniques (DGNET) a procédé vendredi à Sabou, à la remise officielle du site de la route nationale n°13 (RN13) au groupement TED Sarl / NOVEC Mali SAS, marquant le démarrage effectif des études techniques en vue du bitumage de cet axe long de 113 km.

Selon la DGNET, le groupement attributaire dispose d’un délai contractuel de douze mois pour conduire les études, pour un coût global estimé à 328 065 187 FCFA TTC. Représentant les bureaux d’études, Salif Samaké a assuré que sa structure mènera la mission dans le strict respect des normes techniques, avec des livrables conformes aux exigences du contrat.

La mission de remise de site a été conduite par Pélé Sory, chef de la cellule projet, qui a annoncé la mise en place de dispositions spécifiques pour garantir un suivi rigoureux des prestations. La visite de terrain a permis d’identifier plusieurs points techniques majeurs, notamment la construction d’un pont au PK 85, de 20 ouvrages busés, de 60 dalots cadres fermés, de 7 dalots cadres ouverts, ainsi que l’aménagement de 4 km de voiries urbaines répartis entre Sabou (2 km) et Léo (2 km).

La cérémonie s’est achevée à la Direction provinciale des Infrastructures et du Désenclavement de la Sissili par la signature des procès-verbaux consacrant la remise officielle du site. La DGNET y a réaffirmé son engagement à conduire les projets routiers dans le strict respect des standards techniques, conformément à la politique nationale de modernisation des infrastructures et d’amélioration de la mobilité des populations.

Agence d’Information du Burkina