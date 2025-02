Burkina : Le Salon international de la bourse africaine prévu du 4 au 5 avril

Ouagadougou, (AIB) – L’agence d’éducation boursière EDUC-BOURSE et la société d’apporteurs d’affaires GAYA FINANCE ont organisé, mardi 18 février 2025 à Ouagadougou, une conférence de presse au cours de laquelle elles ont présenté le contenu de la première édition du Salon international de la bourse africaine (SIBA), prévue du 4 au 5 avril 2025.

Les organisateurs ont échangé avec les hommes de médias sur la tenue de cet événement, qui se déroulera à Ouagadougou sous le thème : « Éducation boursière : un levier de croissance économique et durable ». Dans un contexte de méconnaissance des opportunités offertes par les marchés financiers dans l’espace UEMOA, la nécessité de sensibiliser et d’éduquer un large public devient cruciale.

Selon le commissaire général du SIBA, Boukaré Bancé, ce salon, en tant qu’initiative novatrice, vise à combler ce manque de connaissances et de formation sur les opportunités qu’offre la bourse. « Durant ces deux jours, le SIBA mettra en lumière l’importance de l’éducation boursière dans le développement économique et durable de la région. À travers des panels, des ateliers pratiques et des sessions de networking, les participants auront l’opportunité de découvrir les outils, les stratégies et les perspectives de croissance offertes par la bourse », a-t-il indiqué.

D’après les organisateurs, le SIBA a été conçu pour répondre au besoin croissant de renforcer la culture boursière dans la zone UEMOA et de faciliter l’accès aux opportunités des marchés financiers. Cette première édition vise à établir des bases solides pour une compréhension inclusive, en plaçant l’éducation boursière au cœur des stratégies de développement. Les principaux objectifs de l’événement sont, entre autres, de promouvoir l’éducation boursière, encourager l’introduction des entreprises locales à la BRVM, favoriser les échanges et le networking, promouvoir les métiers de la finance de marché et explorer l’impact de la culture boursière sur le développement économique et durable.

Le SIBA s’adresse à un large public, débutants comme expérimentés, tous motivés par un intérêt pour les marchés financiers et le développement économique de la sous-région, a souligné le commissaire général du salon.

