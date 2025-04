Coopération Burkina-Belgique :

Burkina : Le projet « FASO LAAFI » veut proposer un modèle de gouvernance sécuritaire adapté au contexte local

Ouagadougou 11 Avril 2025 (AIB) – Des chercheurs ont lancé vendredi à l’université Joseph KI ZERBO de Ouagadougou, un projet dénommé « FASO LAAFI », en vue de développer et proposer un modèle de gouvernance sécuritaire adapté au contexte local.

Le projet ‘’FASO LAAFI’’ est financé par l’académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) de la Belgique et mis en œuvre par des chercheurs de l’université Catholique de Louvain de Belgique et de l’université Joseph Ki Zerbo, pour une durée de 5 ans.

Il tente d’apporter une perspective pratique et concertée de la lutte contre l’insécurité, en initiant un processus de co-construction d’actions qui concilient et réconcilient les initiatives locales de sécurité avec les politiques publiques en matière de sécurisation du territoire, ont indiqué les initiateurs.

Selon eux, le défi du projet est de contribuer par une approche éducative ou pédagogique de l’action collective à la mobilisation des acteurs autour des questions sécuritaires contemporaines et de leur pérennisation dans une société en changement.

Dans sa logique d’intervention, le projet se fonde sur la nécessité d’une concertation pluri-acteurs et d’une analyse collective à l’échelle centrale et locale, réunissant les enseignants-chercheurs et les acteurs de la sécurité (dont les initiatives locales de sécurité), les médias, les populations et les partenaires au développement, ont-ils ajouté.

Le projet vise l’amélioration de capacités et de compétences en matière de co-construction d’un mode de gouvernance territorialisé de la sécurité et la proposition de dispositifs pour favoriser la permanence des résultats par l’engagement des parties prenantes locales et centrales et des médias

Il vise également à contribuer à renforcer les capacités et d’analyse collective des parties prenantes des politiques de sécurité nationale pour déployer des approches territoriales et participatives des questions sécuritaires.

Les bénéficiaires sont, entre autres, les chercheurs, les étudiants des universités burkinabè, l’état, les collectivités territoriales et les populations des zones ciblés.

Durant ce projet, des productions seront réalisées notamment 3 thèses doctorales, 6 mémoires-stages, 2 ateliers centraux, 4 ateliers régionaux de collecte et de diffusion et un colloque international.

Le représentant du président de l’université Joseph ki Zerbo, Gabin Korbéogo a confié que le projet FASO LAAFI va contribuer à produire, à générer des connaissances pertinentes à partir d’un travail de terrain qui sera conduit par une équipe multidisciplinaire.

« Nous avons beaucoup d’attentes et nous sommes certains que le projet va pouvoir générer des connaissances nouvelles et probantes qui vont faire avancer l’état des connaissances sur la question de la gouvernance sécuritaire », a-t-il ajouté.

Selon M. Korbéogo, ce projet va apporter des propositions qui puissent nourrir, et alimenter les politiques publiques en matière de gouvernance sécuritaire. « Donc, c’est un projet qui a une pertinence du point de vue scientifique et qui aura un impact sur l’utilité sociétale », s’est-il réjoui.

Agence d’information du Burkina

ZAF/dnk