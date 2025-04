Burkina– Habitat- Souscription- Parcelles

Burkina : Le ministère Sidibé promet la transparence dans le processus de souscriptions aux parcelles viabilisées dans le relais-cité de Komsilga

Komsilga, 11 avr. 2025 (AIB) – Le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou Sidibé, a lancé jeudi dans la commune de Komsilga, les souscriptions aux parcelles viabilisées dans le relais-cités de Komsilga sur le site https://rck-dguvt.gov.bf/, promettant la transparence, l’équité et l’égalité des chances dans le processus.

« Nous allons veiller à la transparence totale, à l’équité et à l’égalité des chances », a promis le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou Sidibé, à l’opération de souscriptions en ligne aux parcelles viabilisées dans le relais-cité de Komsilga.

C’est pour cette raison, a-t-il ajouté, que nous avons procédé au développement d’une plateforme en ligne pour permettre à tous les Bukinabè qui vivent à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de pouvoir postuler.

Le ministre Sidibé s’exprimait jeudi dans la commune de Komsilga dans la province du Kadiogo, région du Centre à l’occasion du lancement de l’opération de souscription en ligne aux parcelles viabilisées dans le relais-cité de Komsilga.

M. Sidibé a rassuré que son ministère conduit cette politique d’accès aux logements décents aux Burkinabé en offrant des possibilités d’acquisition de parcelles. Il a souhaité une bonne chance à tous les postulants.

« Une fois que vous rentrez sur la plateforme https://rck-dguvt.gov.bf/, il y a quatre types de parcelles qui vous sont proposées », a renseigné le directeur général de l’urbanisme et de la viabilisation de la topographie, Solimane Hamed Ouattara, expliquant la procédure de souscription.

Selon lui, sur la base du type de parcelle voulue sur la plateforme, le souscripteur clique sur le logo et renseigne les informations qui lui sont demandées. Après cette étape, un onglet s’affiche en bas donnant droit au paiement sur la plateforme FASO ARZEKA. Ce paiement peut se faire via les trois grands opérateurs qui sont proposés ou des cartes bancaires.

Les montants de la souscription sont compris entre 65 000 et 280 000 FCFA en fonction du type de parcelle choisie. Le souscripteur recevra un code pour ceux utilisant les téléphones et un code OTP pour les utilisateurs des cartes bancaires. Un reçu sera généré automatiquement une fois le code validé et qui va servir de ticket de tombola, a-t-il confié.

Au total, 3000 parcelles seront attribuées sur ce site futuriste et les souscriptions se poursuivent jusqu’ au 23 avril 2025.

M. Ouattara invite les souscripteurs à suivre les différents tutos qui seront mis à disposition pour comprendre davantage les procédures de souscription.

