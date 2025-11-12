BURKINA-CORRUPTION-JUSTICE-DOUANE

Burkina : Le KORAG dénonce un vaste réseau de corruption impliquant des agents des douanes et des magistrats

Ouagadougou, 12 nov. 2025 (AIB) – Le KORAG, instance chargée de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina Faso a révélé, dans son communiqué n°03 lu par le capitaine Farouk Azaria Sorgho sur la Radiotélévision nationale, l’existence d’un vaste réseau de corruption et de blanchiment de capitaux impliquant des douaniers et des acteurs du système judiciaire.

Selon le document, l’affaire trouve son origine dans des dénonciations reçues par l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), mettant en cause des agents des douanes qui auraient perçu indûment des sommes d’argent auprès de transporteurs pour le passage de camions régulièrement dédouanés.

Les enquêtes ouvertes par le parquet ont permis de découvrir d’importantes sommes d’argent dans les domiciles des mis en cause et de réunir des preuves matérielles, notamment des vidéos de flagrant délit. Malgré ces éléments, un non-lieu avait été prononcé en juillet 2024 par le juge d’instruction, décision confirmée en août 2025 par la chambre d’instruction de la Cour d’appel.

Le KORAG dénonce également de graves dysfonctionnements au sein de la justice, évoquant la divulgation de l’identité des dénonciateurs, des faits de corruption et d’influence au sein de la Cour d’appel de Ouagadougou. Dix magistrats et un avocat seraient concernés par l’enquête.

Le KORAG affirme que des sanctions disciplinaires et judiciaires seront prises contre les acteurs indélicats, tout en réaffirmant la détermination du gouvernement et du peuple burkinabè à poursuivre la lutte contre la corruption et l’impunité.

« Les auteurs et leurs complices seront mis face à leurs responsabilités et subiront la rigueur de la loi », a affirmé le KORAG, avant de conclure : « Aucune faveur ne sera accordée à personne. » Il appelle les Burkinabè à rester vigilants face aux tentatives de manipulation médiatique.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

KORAG COMMUNIQUE N° 03[final]