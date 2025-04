Burkina-Commerce-Produits-Grande-Consommation

Burkina : Le gouvernement relance Faso Yaar pour une large accessibilité des produits de grande consommation

Ouagadougou, 9 avr. 2025 (AIB)- Le gouvernement a adopté mercredi en conseil des ministres un décret portant création de la société d’Etat « Faso Yaar », dotée d’un capital de 2 milliards de FCFA afin de contribuer à la disponibilité des produits de grande consommation.

Selon le ministre en charge du Commerce, Serges Gnaniodem Poda, la société d’État d’approvisionnement et de distribution de produits de grande consommation dénommée Faso Yaar est dotée d’un capital de 2 milliards FCFA entièrement détenu par l’État et ses démembrements.

Elle va permettre d’assainir les circuits de distribution du marché intérieur en matière de disponibilité de produits de grande consommation.

La structure assurera également la disponibilité des produits de grande consommation auprès des populations en respectant la règlementation de distribution en la matière, a précisé le ministre Poda.

Pour mémoire, les ‘’Faso Yaar’’ sont un concept expérimenté sous la révolution d’août 1983 du président Thomas Sankara et qui consistait à la vente des produits de grande consommation à des prix sociaux dans des boutiques dédiées.

Agence d’information du Burkina

ZO/yos/dnk