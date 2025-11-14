Burkina-Solidarité-Campagne-« Dɛmɛ Sira »-Lancement

Burkina: Le gouvernement lance la campagne « Dɛmɛ Sira » pour promouvoir l’entraide et la solidarité

Ouagadougou, 14 nov. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé vendredi à Ouagadougou la campagne nationale de communication et de sensibilisation sur la solidarité, baptisée « Dɛmɛ Sira » ou « La Voie de la Solidarité » en vue de promouvoir l’entraide et la solidarité.

« Dɛmɛ Sira » incarne l’essence même du peuple burkinabè, un peuple résilient, courageux et profondément attaché aux valeurs de solidarité héritées des ancêtres, a souligné dans son allocution, le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, la nation ne se limite pas aux institutions, mais se construit par les liens de fraternité et d’entraide entre citoyens, surtout en période d’adversité.

Il a rappelé que, face aux défis sécuritaires et humanitaires, la Nation a fait le choix de renforcer son unité et de bâtir un avenir fondé sur la dignité et la responsabilité partagée.

Selon lui, cette campagne se veut une traduction concrète de la solidarité, valeur cardinale qui façonne l’identité collective du Burkina Faso.

Le Premier ministre a saisi l’occasion pour saluer les initiatives spontanées des familles, des jeunes, des femmes, des chefs religieux et coutumiers qui, au quotidien, maintiennent vivante l’âme du pays en soutenant les personnes déplacées internes et les communautés éprouvées.

« La solidarité n’est pas une option, elle est notre voie et notre avenir », a indiqué la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le Commandant Pélagie Kaboré, appelant chaque Burkinabè à transformer « Dɛmɛ Sira » en un mouvement durable au service d’un Burkina Faso uni, fort et résilient.

Le Commandant Pélagie Kaboré, a exprimé sa confiance dans la capacité du peuple burkinabè à transcender les difficultés grâce aux valeurs d’humanité et de courage.

Elle a rappelé que « Dɛmɛ Sira » s’inspire des traditions, des contes et des proverbes, et place la personne humaine au centre des priorités nationales.

La première responsable du ministère en charge de la solidarité a annoncé que la campagne sera déployée dans toutes les régions, à travers des actions citoyennes, des mobilisations communautaires, des dons de sang, des repas partagés et diverses activités visant à renforcer la cohésion sociale.

Le flambeau symbolique de la solidarité, remis aux gouverneurs, parcourra l’ensemble du territoire pour fédérer les populations autour d’un même idéal.

Agence d’information du Burkina

