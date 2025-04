Burkina-Création-Agence

Burkina : Le gouvernement crée l’agence Faso abattoir pour faire du pays un exportateur de viande

Ouagadougou, 9 avril 2025 (AIB) – Le gouvernement a décidé mercredi, lors du Conseil des ministres, de la création d’une agence dénommée Agence Faso abattoir pour faire du Burkina Faso un pays exportateur de viande et non d’animaux sur pieds.

Le Conseil des ministres a adopté un décret portant création de l’Agence Faso abattoir pour centraliser et professionnaliser la gestion des abattoirs nationaux et régionaux selon le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Dicko.

Pour lui, cette agence vise à moderniser les infrastructures pour les aligner aux normes sanitaires et environnementales, développer une logistique intégrée pour l’approvisionnement en bétail et la distribution des produits.

M. Dicko a par ailleurs précisé que l’agence Faso abattoir vise à faire du Burkina Faso un pays exportateur de viande et non d’animaux sur pieds.

