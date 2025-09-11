Burkina-Conseil-Visa-Gratuité

Burkina : Le gouvernement annonce la gratuité de visa pour les ressortissants africains

Ouaga, 11 sept. 2025 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a annoncé ce jeudi en Conseil des ministres, la gratuité de visa pour les ressortissants africains.

Le traditionnel Conseil des ministres s’est déroulé ce jeudi à Ouagadougou, sous la présidence du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a adopté un rapport additif à la loi des finances rectificative pour l’exécution du budget exercice 2025 relatif à l’institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains.

Selon le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou Sana, avec ce rapport et conformément à la vision panafricaniste du Chef de l’État, le Burkina Faso réaffirme sa volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains.

« Désormais tout ressortissant d’un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s’acquitter des frais de visa », dit le ministre qui précise que la gratuité ne signifie pas exemption de visa.

L’adoption de ce décret vise, d’une part, à renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabè et d’autre part, l’intégration africaine, selon le ministre Sana.

Agence d’information du Burkina

WIS/bbp