Burkina : Le Dr Bruno Dipama couronne 25 ans d’alliance avec Dieu avec son œuvre « Ma grande traversée »

Ouagadougou, le 12 mai 2025 (AIB)-Le Dr Bruno Dipama a couronné ce lundi 12 mai 2025 à Ouagadougou son jubilé d’argent d’engagement spirituel à travers son œuvre autobiographique intitulée « Ma grande traversée ». Cette célébration marque une halte pour témoigner sa gratitude et sa reconnaissance à Dieu.

« Je célèbre ce jubilé d’argent de l’alliance que le Dieu vivant a scellée avec ma modeste personne. Ce moment n’est pas seulement une date commémorative, c’est un témoignage de foi, de fidélité, de service et de loyauté envers Dieu », a déclaré le Dr Bruno Dipama.

Selon lui, la dédicace de l’œuvre « Ma grande traversée » marque ses 25 années de parcours spirituel, jalonné de grâces et d’une marche victorieuse avec Jésus-Christ.

« Ma grande traversée » est le récit d’événements survenus dans la nuit du 31 décembre 2000 au 1er janvier 2001, au cours de laquelle une rencontre marquante avec Jésus-Christ a transformé sa vie, a témoigné l’auteur.

Le Dr Bruno Dipama a précisé que l’ouvrage autobiographique, long d’environ 200 pages, se structure autour de quatre grands axes : sa naissance dans la religion, les grands bouleversements spirituels, sa nouvelle vie en Christ et la découverte de soi.

« Cet ouvrage est un appel à cultiver l’amour, à renforcer les liens sociaux et à comprendre l’importance, pour chacun, de découvrir le but de sa vie, de développer son potentiel et de dépasser ses limites », a-t-il ajouté.

Le Dr Dipama a indiqué que sa mission repose sur la formation des jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs de changement dans le monde.

Il s’exprimait ce lundi à Ouagadougou, à l’occasion de la célébration de son jubilé d’argent spirituel, qui a réuni plusieurs pasteurs. Il a par ailleurs annoncé que son ouvrage sera disponible à partir du mois de juillet prochain.

« Dieu m’a fait du bien durant ces 25 années de fidélité. Il m’a comblé de grâces et de bienfaits. Il était donc nécessaire de marquer un arrêt pour témoigner de ma reconnaissance et adresser une action de grâce à Dieu », a déclaré son père spirituel, le prophète Emmanuel Sawadogo.

Ce dernier a invité chacun à prendre le temps, dans sa vie, de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits car selon lui, « C’est ainsi que Dieu multiplie toujours ses grâces. »

Agence d’Information du Burkina