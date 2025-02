Burkina : Le coordonnateur du PCRSS invite l’ensemble des acteurs à accompagner la mise en œuvre du projet

Yako, 22 février 2025 (AIB) – Le coordonnateur du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS-BF), Boulaye Sanogo, a invité, hier vendredi à Arbollé, l’ensemble des acteurs à redoubler d’efforts pour soutenir la mise en œuvre du projet, qui constitue une des réponses à la crise sécuritaire que traverse le pays.

« Nous sommes en tournée depuis le début de la semaine avec les membres du comité de pilotage pour visiter les réalisations faites dans le cadre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS-BF) », a déclaré Boulaye Sanogo.

S’exprimant dans la commune d’Arbollé à l’issue de cette tournée, il a exhorté l’ensemble des acteurs, notamment les présidents des délégations spéciales (PDS) et les services déconcentrés, à maintenir et à redoubler d’efforts pour accompagner la mise en œuvre du projet.

M. Sanogo a également expliqué que le PCRSS apporte une réponse immédiate aux besoins des populations éprouvées par la crise sécuritaire et climatique.

« J’invite les parties prenantes à faire en sorte que ces infrastructures réalisées par le projet, et qui constituent des réponses directes aux préoccupations des populations, soient mises en exploitation une fois réceptionnées », a-t-il ajouté, tout en soulignant l’importance d’un accompagnement des bénéficiaires dans la gestion des nouvelles infrastructures pour assurer leur durabilité.

Selon lui, le comité de pilotage a pu constater, dans les régions du Centre-Nord et du Nord, un échantillon des réalisations faites par le projet dans ses différents domaines d’intervention.

Il a notamment visité des infrastructures agricoles et scolaires en exploitation, des chantiers d’écoles en construction ainsi que des équipements destinés aux hôtes vulnérables et aux femmes déplacées formées dans des centres de formation.

« Partout où nous sommes passés, nous avons enregistré des motifs de satisfaction de la part des bénéficiaires, et cela nous réjouit énormément », a poursuivi M. Sanogo.

Il a souligné que le comité de pilotage repart satisfait de ce qu’il a pu voir et entendre sur le terrain, ce qui l’encourage à redoubler d’efforts pour apporter les appuis nécessaires aux populations afin qu’elles puissent regagner leurs zones respectives.

La dernière étape de cette tournée a concerné plusieurs infrastructures, dont une extension de trois salles de classe au secteur 5 de la commune de Gourcy, deux magasins de stockage des produits agricoles et le bosquet scolaire de l’école de Tangzougyango de Gourcy.

Dans la commune de Yako, le centre de production de soumbala de Godin et l’extension des infrastructures scolaires ont été visités.

À Arbollé, les membres du comité de pilotage ont pu constater l’extension des infrastructures scolaires de Mia et la construction de deux magasins de stockage des produits agricoles à Arbollé centre.

Le PDS de la commune de Gourcy, Bosso Toé Kaba Téré, a souligné que les besoins en infrastructures restent importants dans sa localité, notamment en raison de l’arrivée de nombreux PDI en 2023.

Selon lui, ces réalisations et équipements du projet permettront de mieux répondre aux besoins des populations.

Le directeur de l’école de Tangzougyango de Gourcy, Noufou Ouédraogo, a précisé que le bosquet scolaire a vu le jour en août 2024 grâce au soutien du PCRSS-BF et contribuera à l’apprentissage des élèves.

Lancé en 2022, le PCRSS-BF est un projet du gouvernement burkinabè, financé à hauteur de 75 milliards FCFA pour répondre à la crise sécuritaire au Burkina Faso.

Accompagné par la Banque mondiale, il prendra fin en décembre 2026 et couvre les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA