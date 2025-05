Burkina-Nutrition-Atelier-ABNORM

Burkina : l’ABNORM outille des acteurs de la production de farines infantiles sur l’existence de guides de bonnes pratiques en langues nationales

Ouagadougou, 13 mai 2025 (AIB) – L’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a outillé, mardi à Ouagadougou, des acteurs de la production de farines infantiles fortifiées sur l’existence de normes et de guides de bonnes pratiques, désormais disponibles en langues nationales.

« L’objectif de cet atelier est d’informer et de sensibiliser les acteurs de la production de farines infantiles fortifiées sur l’existence de cette norme et de son guide, désormais accessibles en mooré, dioula et fulfuldé », a affirmé Oumarou Ky, représentant du directeur général de l’ABNORM.

Selon lui, le respect des normes et des bonnes pratiques reste encore méconnu ou insuffisamment appliqué. Il est donc essentiel d’organiser cet atelier pour sensibiliser les acteurs à l’existence de cette norme et de ses guides traduits en langues nationales.

Il a ajouté que l’ABNORM a bénéficié du soutien du Programme alimentaire mondial (PAM), dont l’appui technique et financier a permis de renforcer les efforts d’élaboration de normes visant à garantir une alimentation infantile de qualité.

« On distingue trois piliers fondamentaux. D’abord, il y a l’ABNORM, qui élabore le guide de normes et de bonnes pratiques. Ensuite, il y a le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la nutrition, et enfin le secteur privé. Ensemble, nous pouvons combattre la malnutrition et faire en sorte que la farine infantile soit de meilleure qualité pour une meilleure santé des enfants », a déclaré le directeur pays adjoint du PAM, Antonio Salort-Pons.

Il a ajouté que ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités nationales de lutte contre la malnutrition, notamment celles du Plan stratégique multisectoriel de nutrition (PSMN), à travers la réduction de la sous-nutrition, la lutte contre les carences en micronutriments, et le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments.

« Nous adressons nos remerciements à l’ABNORM, qui fait un grand travail pour nous, les consommateurs. L’importance de ces normes réside dans le fait qu’elles sont rédigées en langues nationales. Cela permettra une bonne compréhension au niveau local, afin que les producteurs se les approprient pour fabriquer des farines de bonne qualité pour les enfants », a déclaré le représentant de la Ligue des consommateurs, Berthrand Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

AO/DNK