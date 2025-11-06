Burkina-Hommage-Militaire-Sankara

Burkina : La Nation rend une fois de plus hommage au Président Sankara

Ouagadougou, 6 Nov. 2025(AIB)-Conforment aux instructions du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, la toute première édition du cérémonial militaire d’hommage au Père de la Révolution burkinabè, le capitaine Thomas Sankara, a été exécuté jeudi à Ouagadougou, sous la présidence du président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma.

Cette première cérémonie s’est déroulée dans une ambiance solennelle marquée par un défilé de chevaux et l’interprétation par les militaires de la chanson dédiée aux héros de la Nation.

Le sens de ce cérémonial prévu chaque premier jeudi du mois est de «porter en permanence, dans la mémoire des Burkinabè, les idéaux de Thomas Sankara», a indiqué le ministre de la Communication Pingwendé Gilbert Ouédraogo rappelant que le président Sankara a été cet homme d’Etat qui a beaucoup fait pour le Burkina Faso et dont la vision inspire aujourd’hui tous les peuples du monde entier.

«Il faut avoir la modestie pour reconnaître que Thomas Sankara aujourd’hui, ce n’est pas une personnalité, une icône africaine et icône mondiale», a affirmé le ministre en Pingwendé Ouédraogo.

Il a saisi l’occasion pour inviter les Burkinabè et les Africains de passage à Ouagadougou à se joindre à cette initiative afin de perpétuer la mémoire de Thomas Sankara.

En rappel, sur instruction du Président du Faso, le Premier ministre avait annoncé, le 15 octobre 2025, lors de la commémoration de l’assassinat du Président Sankara, l’institution d’un cérémonial militaire d’hommage à l’illustre disparu, organisé chaque premier jeudi du mois au mémorial qui porte son nom.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata