BURKINA-CULTURE-CINEMA-FESPACO-OUVERTURE-CHOREGRAPHIE

Burkina : La chorégraphie «Ouili» pour une Afrique libre, émerveille à l’ouverture du Fespaco 2025

Ouagadougou, 22 fév. 2025 (AIB) – Le spectacle chorégraphique «Ouili» du metteur en scène burkinabè Aristide Tarnagda a plongé samedi, les fans du 7e art, dans un combat pour une Afrique plus libre, lors de la cérémonie d’ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Homme de lettre et de théâtre de renommée internationale, Aristide Tarnagda a frappé fort lors de la cérémonie d’ouverture du Fespaco dans l’antre du palais des sports de Ouaga 2000. Son spectacle présenté en trois tableaux évoque une Afrique qui doit s’assumer et refuser l’indignité. Près d’une centaine de personnes ont été mobilisées pour la circonstance.

La chorégraphie a fait intervenir la star de la musique traditionnelle burkinabè Issaka Ouédraogo dit Zougnazagmda, Awa Boussim, le champion du monde du Log-lift le Burkinabè Iron Biby, la comédienne burkinabè Georgette Paré, l’icône du cinéma burkinabè Gaston Kaboré, entre autres, pour un noble combat.

Chants parodiques et danses chorégraphiques, le tout, rythmé par un orchestre qui maitrise bien le sujet ont alimenté le spectacle. Le palais des sports plein comme un œuf n’a pas du tout chômé.

Les voix envoutantes dans le spectacle rendent un vibrant hommage à des grands hommes qui se sont battus pour la cause de l’Afrique, parmi eux Thomas Sankara, Patrice Lumumba entre autres. « Ouili » a également rendu un hommage d’adieu au célèbre cinéaste malien Souleymane Cissé décédé le 19 février dernier.

Aristide Tarnagda et son équipe ont plongé enfants, femmes, hommes, vieux, anonymes et stars du 7e art africain dans la plus belle part d’eux-mêmes. Cette prestation artistique a été faite devant le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et son hôte de marque, le Maréchal Idriss Déby Itno, président du Tchad, pays invité d’honneur, présents au palais des sports pour donner le clap de départ du Festival. Les spectateurs ont été en tous cas servis.

Lauréat du grand prix littéraire d’Afrique noire en 2017, Aristide Tarnagda est également auteur, dramaturge et comédien. Il a créé ce spectacle pour affirmer la beauté de l’Afrique et lui rappeler ses responsabilités. Il sera une fois de plus à la clôture le 1er mars prochain.

Le 29e Fespaco où près de 20 000 festivaliers sont annoncés, se déroule du 22 février au 1er mars sur le thème « cinéma d’Afrique et identités culturelles ». Le Tchad est le pays invité d’honneur.

Agence d’information du Burkina

as/amk/ata