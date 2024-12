Burkina : La certification de la page de lAIB au centre des préoccupations des influenceurs et journalistes du Centre-Nord

Burkina-Namentenga-Formation

Boulsa 3 déc. 2024 2024 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a présidé les 28 et 29 novembres 2024 à Boulsa, l’atelier de formation des journalistes et influenceurs de la région du Centre-Nord sous le thème « Défis sécuritaires et affirmation du patriotisme et de la souveraineté Nationale : Contribution des journalistes et influenceurs du Namentenga pour une communication proactive ». Pour l’occasion, ils ont sollicité la certification de la page de L’agence d’information du Burkina (AIB)

L’atelier de formation des journalistes et influenceurs de la région du Centre-Nord sest déroulé les 28 et 29 novembres 2024 à Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga,

A cet effet, le responsable de la province du Namentenga, Adama Conseiga avait à ses côtés, le directeur régional de la Communication et des médias du Centre-Nord Wenceslas Anselme Wend-Kouni Yoni et du directeur provincial de la Culture des arts et du tourisme du Namentenga Etienne Sandouidi.

Les participations se sont également réjouis de la tenue de l’atelier, premier du genre et ont partagé leurs soucis axés principalement sur la certification de la page de L’agence dinformation du Burkina (AIB).

Les échanges ont été placés sous le thème «Défis sécuritaires et affirmation du patriotisme et de la souveraineté Nationale : Contribution des journalistes et influenceurs du Namentenga pour une communication proactive ».

Les correspondants de lAIB du Bam, du Sanmatenga et du Namentenga et les influenceurs du Namentenga ont au regard du contexte sécuritaire difficile dont vit le peuple Burkinabè, partagé leurs expériences, en matière de communication et dinformation pour éviter de jeter l’huile sur le feu.

Ce faisant, le communicateur et correspondant provincial de lAIB du Namentenga, Jean-Baptiste Damiba a axé son exposé sur les définitions du concept influenceur, avant de faire cas des objectifs recherchés, les catégories d’activistes, le rôle du journaliste dans le contexte actuel du Burkina Faso, les risques du métier, les pièges à éviter.

Les échanges ont aussi porté sur la différence entre un journaliste et un communicateur, les conditions pour devenir un média d’utilité publique dune part, ses avantages et inconvénients d’autre part et le contenu de la page de chaque influenceur.

Les participants se sont par ailleurs imprégnés des mésaventures des uns et des autres dans leurs activités respectives, à travers des exemples pour minimiser à l’avenir les risques.

Ils ont sollicité aux influenceurs d’avoir une ligne éditoriale, de recadrer leurs contenus pour un Burkina de paix et d’éviter les amalgames avec d’autres plateformes.

Selon l’influenceur, Jean Paul Sawadogo, cet atelier lui permettra de jouer maintenant son rôle pour la promotion de la paix.

Le haut-commissaire de la province de la province du Namentenga, Adama Conseiga a instruit les autres influenceurs actifs résidant à Boulsa à participer massivement à l’atelier de formation.

M. Conseiga a félicité le directeur régional de la communication et des médias pour ses initiatives qui contribuent à l’apaisement du climat social et les participants pour les résultats auxquels ils sont parvenus.

