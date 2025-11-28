Burkina / Komondjari : Lancement de la campagne de vaccination des ruminants à Gayéri

Gayéri, 27 novembre 2025 (AIB)-Le Haut-Commissaire de la province de la Komondjari, M. Valentin Gnanou, a procédé le lundi 24 novembre 2025 au lancement officiel de la campagne de vaccination des ruminants dans la ville de Gayéri. L’opération, qui se déroule au siège de l’association Tin-Tin-Tua, vise à renforcer la protection du cheptel contre les principales maladies animales.

Accompagné du Préfet intérimaire du département de Gayéri, M. Monmini Sinaré, et du Directeur provincial intérimaire de la police, M. Appolinaire Nombré, le Haut-Commissaire a rappelé l’importance de cette campagne pour la résilience du secteur agro-pastoral dans la région de la Sirba.

Pour cette édition, les agents vaccinateurs ambitionnent d’immuniser au moins 5000 ruminants dans la seule ville de Gayéri. À l’échelle nationale, l’objectif fixé par les autorités est de 15 millions de ruminants vaccinés.

Outre les bovins, ovins et caprins, la campagne prend également en compte la volaille ainsi que d’autres animaux domestiques. M. Gnanou a appelé les éleveurs et l’ensemble des populations à une mobilisation active afin d’assurer la réussite de l’opération et de protéger durablement le cheptel.

Les vaccins sont subventionnés par l’État et administrés gratuitement aux petits ruminants. Les coûts sont fixés à 50 francs CFA par ovin et 20 francs CFA par volaille, selon les services techniques en charge de la campagne.

Agence d’Information du Burkina

LNY/ata