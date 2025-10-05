Burkina/Komondjari : Lancement de la 2ᵉ phase des JEPPC 2025 à Gayéri

Fada N’Gourma, 2 octobre 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province de la Komondjari, M. Valentin Gnanou, a procédé, le jeudi 2 octobre 2025 à Gayéri, au lancement officiel de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2025.

La cérémonie s’est tenue à l’hôtel de ville de Gayéri. Elle a été marquée par la montée solennelle des couleurs nationales et la lecture du message du président du Faso par le haut-commissaire, en présence des corps constitués provinciaux.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que de nombreux civils, ont pris part à l’événement pour témoigner de leur engagement et de leur soutien à la vision du président du Faso.

Dans son adresse, M. Gnanou a invité les populations et les forces combattantes à renforcer leur collaboration afin de consolider la paix et la cohésion sociale dans la province.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

LNY/ata