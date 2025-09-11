Burkina -Conseil-Ministres-Institution-Décret-Jours-Fériés

Burkina/Jours fériés : Un manque à gagner autour de 67 milliards (Conseil des ministres)

Ouagadougou, 11 sept. 2025 (AIB) -Le gouvernement a relevé ce jeudi en Conseil des ministres, que les jours fériés pourraient engendrer un manque à gagner qui pourrait s’élever à plus de 67 milliards FCFA, en 2025.

Le traditionnel Conseil des ministres s’est tenu ce jeudi sous la présidence du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a adopté un projet de loi portant institution de jours chômés et payés et de journées de commémoration et de recueillement.

Selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, le temps annuel de travail dû par l’agent public est de 214 jours (58,63% des 365 jours de l’année) à cause des fêtes légales, tombant sur un dimanche et des weekends.

Une étude du ministère de l’Économie et des Finances fait ressortir que le temps de travail perdu pourrait coûter plus de 67,5 milliards FCFA au budget annuel de l’État au titre de l’année 2025.

Le ministre Mathias Traoré soutient que l’adoption de ce projet de loi permet « d’ajuster le temps consacré au travail dans les administrations publiques et privées afin de soutenir les réformes qui concourent à la réalisation » de la vision du Chef de l’État.

