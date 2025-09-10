BURKINA-HOPITAL-BOGODOGO-ORGANISATION-JOURNEES

Burkina/Journées portes ouvertes : L’hôpital de Bogodogo renforce sa visibilité et répondre aux attentes sanitaires

Ouagadougou, 10 sept. 2025 (AIB)- Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) a débuté mercredi, ses Journées portes ouvertes (JPO) et d’excellence, pour renforcer sa visibilité et également répondre efficacement aux besoins de santé des populations.

« Votre présence massive au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) témoigne de l’intérêt que vous accordez à la santé, ce bien inestimable qui constitue la clé de voûte de tout progrès humain et du développement durable », a déclaré le directeur général du CHU-B, Seydou Nombré.

Pour lui, les Journées portes ouvertes (JPO) couplées aux journées d’excellence rappellent que la santé n’est pas l’affaire d’une seule institution, mais une responsabilité collective.

M. Seydou, s’exprimait mercredi à Ouagadougou, dans les locaux du CHU-B, lors des premières éditions des JPO et d’excellence, placées sous le thème « Des soins humanisés centrés sur le patient dans un contexte de résilience du système sanitaire ».

Il a précisé que la thématique est d’une actualité brûlante et d’une pertinence remarquable, car elle invite à replacer le malade au cœur du dispositif hospitalier, non pas comme un simple usager, mais plutôt comme une personne avec une dignité, une histoire et des attentes.

« L’humanisation des soins, c’est avant tout offrir de la compétence médicale, mais aussi de l’écoute, de la compassion et du respect », a soutenu le premier responsable du CHU-B.

Seydou Nombré, a expliqué que dans un contexte marqué par des défis multiples telles que les pandémies, les crises sécuritaires et les contraintes économiques, parler de résilience du système de santé, « c’est affirmer notre capacité collective à tenir debout, à innover et à progresser malgré l’adversité ».

« Je formule le vœu que ces journées soient non seulement un moment de découverte, mais aussi une promesse de performance continue de notre système de santé, dans l’intérêt des populations que nous servons », a-t-il souhaité.

Le représentant du ministre en charge de l’Agriculture, patron de la cérémonie, le ministre délégué en charge des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, a indiqué que la santé n’est pas une dépense mais un investissement stratégique et une « semence » précieuse pour l’avenir.

Dr Dicko, a indiqué qu’une population en bonne santé demeure une main d’œuvre efficace avec des enfants bien instruits, une société juste et forte.

Il a également rendu hommage, entre autres, aux médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants et agents administratifs, qui veillent dans l’ombre, à préserver la vie des populations.

« Vous êtes les sentinelles silencieuses de notre nation, les gardiens d’une espérance qui ne faiblit jamais », a confié le représentant du ministre d’Etat en charge de l’Agriculture.

Le parrain des JPO 2025, le ministre des Infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho, a pour sa part, souligné que la santé au-delà d’une nécessité individuelle constitue une exigence collective.

Dr Sorgho a fait remarquer que les JPO se veulent être une vitrine d’échanges pour bâtir une vision commune de santé inclusive et accessible à toute la population.

« Les JPO du CHU-B incarnent une philosophie de la transparence, de l’ouverture de l’écoute et reste un cadre pour des débats constructif pour la construction d’un système de santé prometteur et résilient », a renchéri le ministre en charge des Infrastructures.

L’hôpital de Bogodogo, a mis à profit ces journées pour récompenser les meilleurs agents et les différents qui se sont distingués au cours de l’année 2024 et 2023.

Les agents admis à la retraite ont été également honorés à ces JPO 2025.

Diverses activités sont au programme des 48 h d’échanges. Il s’agit, entre autres, des consultations médicales gratuites pour tous les patients référés à un médecin généraliste ou spécialiste, du dépistage gratuit du cancer sein, du col de l’utérus et des lésions précancéreuses.

Ces journées portes ouvertes et d’excellence sont placées sous la présidence du ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA