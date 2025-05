Burkina/Inondations : La Direction des études et de l’information sur l’eau mise sur l’anticipation pour réduire la vulnérabilité des populations

Ouagadougou, 31 mai 2025 (AIB) – À l’approche de la saison des pluies, la Direction générale des ressources en eau (DGRE), à travers sa Direction des études et de l’information sur l’eau, a entrepris des actions pour renforcer la sensibilisation des populations et réduire leur vulnérabilité en cas d’inondation, a constaté samedi l’AIB.

« Face aux prévisions saisonnières de 2025 annonçant des écoulements excédentaires d’eau sur la quasi-totalité du Burkina Faso, nous avons mis en branle le Système d’alerte précoce contre les inondations (SAPCI), afin de disposer d’informations en temps réel sur l’évolution des eaux », a indiqué la directrice des Études et de l’Information sur l’Eau, Christine Ouédraogo.

Selon elle, plusieurs stations hydrométriques à transmission automatique de données, reliées à des serveurs situés à la direction, ont été installées. Ces dispositifs permettent d’alerter les autorités et les populations sur les risques de crues ou d’inondations.

À en croire Mme Ouédraogo, la cartographie de la quasi-totalité des zones à haut risque d’inondation a déjà été réalisée. Des bulletins, des notes d’alerte et d’autres documents d’information seront produits quotidiennement pour informer les différents acteurs sur le niveau et l’évolution des eaux.

Dans certaines localités, des règles colorées ont été installées pour permettre aux populations de suivre elles-mêmes l’évolution du niveau de l’eau, grâce à la formation reçue de la Direction des ressources en eau.

La responsable des Études et de l’Information sur l’Eau a profité de l’occasion pour appeler les populations à éviter les zones inondables, à veiller à l’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux de pluie et, surtout, à respecter les consignes que donneront les autorités compétentes pour protéger leurs vies et leurs biens.

La Direction des Études et de l’Information sur l’Eau relève de la DGRE, une structure centrale du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement. Elle a pour mission de prévenir les inondations en collectant, traitant et diffusant des informations fiables à tous les acteurs afin de réduire la vulnérabilité des populations face aux événements climatiques extrêmes.

« Ainsi, la DGRE suit l’évolution du niveau d’eau dans les cours d’eau, le taux de remplissage des barrages, et nous alertons en cas de risque de débordement de ces ouvrages, qui pourraient avoir des impacts négatifs », a précisé la directrice des Études.

La DGRE, à travers sa direction technique, joue donc un rôle de surveillance et de vigilance.

Selon le chef du service hydrologique, Vincent Alligouamé Ouédraogo, la Direction des Études et de l’Information sur l’Eau collabore étroitement avec des structures telles que la Direction générale de la Protection civile (DGPC) et le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR).

« La DGPC attend de la DGRE les informations nécessaires sur les risques d’inondation afin de planifier ses interventions sur le terrain. Les humanitaires aussi comptent sur ces données pour porter assistance aux populations sinistrées », a-t-il expliqué.

La DGRE collabore également avec les services météorologiques pour suivre l’évolution de la pluviométrie, établir les prévisions à court terme et orienter les décisions à prendre.

Structure agissant en amont, la DGRE collecte des données en temps réel sur les risques d’inondation et les transmet aux populations à travers des canaux traditionnels d’information tels que la radio, la télévision et la presse écrite, a précisé pour sa part le chef du Service information pour la promotion des études et ressources sur l’eau, Gérard Zongo.

La direction utilise aussi les réseaux sociaux, son site web (www.dgre.bf), les crieurs publics, ainsi que les rencontres de formation et d’information, a-t-il ajouté.

