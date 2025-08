Burkina/Infrastructure routière : RN4, Rocade Nord : le ministre des Infrastructures sur le terrain

Le ministre en charge des Infrastructures, Luc Adama Sorgho, a effectué une visite ce jeudi sur les chantiers de réhabilitation de la Route nationale n°4 (RN4) et de construction de la Rocade Nord, dans le cadre du suivi de l’initiative présidentielle pour l’accélération des grands travaux structurants.

Accompagné d’une forte délégation technique et administrative, le ministre Luc Adama Sorgho a constaté l’état d’avancement des travaux, avant d’échanger avec les chefs de mission et de contrôle, les techniciens et les entreprises en charge de l’exécution.

Sur la RN4, reliant Ouagadougou à Fada N’Gourma, les responsables ont indiqué que les travaux avancent à un rythme satisfaisant, malgré quelques contraintes liées à la saison pluvieuse. Le chef de mission et de contrôle a rassuré que les efforts ont été renforcés pour respecter les délais impartis, tout en garantissant la qualité de la route.

« Nous avons constaté que l’entreprise a bien avancé. Elle a atteint un taux d’exécution de 61 %, pour un délai consommé de près de 50 %, ce qui est appréciable », a déclaré le ministre.

Pour le ministre, ce projet s’inscrit dans la vision du chef de l’État, qui vise non seulement à améliorer la mobilité urbaine, mais aussi à soutenir l’économie nationale en facilitant le transport des marchandises.

« Nous sommes à la phase de finition des travaux ; cela consiste à réaliser le revêtement en béton bitumineux, à poser l’éclairage public et à effectuer les protections des talus et des trottoirs en contrebas du mur », a affirmé le chef de mission et de contrôle, Mahamane Ouédraogo.

Selon le ministre : « Ils ont atteint un taux de 82 %, mais, comme je l’ai dit, la partie la plus importante reste la pose des buses et du revêtement. »

Il a, par ailleurs, invité les entreprises à maintenir le cap, à respecter les normes techniques et à veiller à la sécurité des ouvriers et des usagers.

Agence d’information du Burkina

