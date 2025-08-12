Burkina/Industrialisation : Une mission conjointe prospecte un site de construction d’usines de 200 hectares à Léo

Léo, 12 août 2025(AIB)- Conformément aux instructions du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, une mission conjointe a prospecté mardi à Léo, dans la province de la Sissili, région du Nando, un site industriel et commercial de 200 hectares, destiné à la construction d’usines de transformation des matières première locales.

Lors de sa rencontre avec les forces vives de la région du Nazinon à Manga, le 14 juin 2025, le chef de l’État burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré avait partagé sa vision de construire des unités industrielles dans chaque région voire province du pays, afin de transformer les matières premières locales et de créer des emplois pour les jeunes.

Selon le Chargé d’appui technique à l’Autorité nationale de coordination du foncier, Yacouba Bila, c’est dans l’optique de mettre en œuvre cette vision du Président du Faso que cette mission conjointe de prospection a été instruite par le ministère en charge du Commerce et de l’Industrie.

Pour lui, il n’est plus que «le Burkina Faso continue d’exporter massivement ses produits locaux, à créer de l’emploi chez les autres pendant que les jeunes et les femmes du pays ont besoin d’emploi.» Ce faisant, M. Bila a invité les populations concernées à adhérer à l’initiative du Président pour le bien-être de la communauté.

Le chargé d’appui technique à la Direction générale du développement industriel, Wendlasida Anatole Abraham Tapsoba a exprimé sa satisfaction de constater que l’espace dédié à l’implantation des usines ne soit pas illégalement occupé par les populations.

Situé dans le quartier Mouna, dans la ville Léo, le site abrite actuellement un magasin de la Sofitex, une unité de transformation d’anacarde et Faso Bio carburant.

A l’instar de la mission Léo, plusieurs autres proportions sont réalisées ou en cours de réalisation dans toutes provins du Burkina Faso.

Après cette prospection, les prochaines phases consisteront en des échanges avec les propriétaires terriens pour les impliquer dans cette mobilisation foncière, la viabilisation et l’aménagement de ces sites pour permettre aux investisseurs qui s’intéressent au Burkina Faso de venir, a assuré M. Tapsoba.

Agence d’information du Burkina

YOS/YO/ata