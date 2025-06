BURKINA-SOCIETES-ETAT-AG

Burkina : Gouvernance des sociétés d’Etat : Des performances encourageantes et des réformes ambitieuses

Ouagadougou, 26 juin 2025(AIB)-Le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 33e session de l’Assemblée générale des Sociétés d’État (AG-SE) ce jeudi 26 juin à Ouagadougou.

Ce rendez-vous statutaire, s’étalant sur deux jours, rassemble les premiers responsables des entreprises publiques, les membres du Gouvernement et les représentants des institutions de contrôle.

Dans son discours inaugural, le Chef du Gouvernement a souligné le rôle crucial des Sociétés d’État et des Établissements publics de prévoyance sociale (EPPS) dans la relance économique du Burkina Faso.

Il a rappelé que cette session examine les résultats de 21 Sociétés d’État et de 3 EPPS pour l’exercice clos au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, six nouvelles sociétés intègrent désormais l’Assemblée Générale, notamment le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA), Faso Transit et Logistique (FTL), la Société de participation minière du Burkina (SOPAMIB), FASO GUULGO, FASO KOSSAM et FASO YAAR. Leur création reflète la volonté du Gouvernement de renforcer la souveraineté économique et de contrôler les secteurs stratégiques.

Le Premier ministre a mis en lumière les réformes entreprises pour encadrer les rémunérations et avantages des dirigeants et personnels des entreprises publiques, en vue d’assurer une gestion équitable et réduire le train de vie de l’État.

Les performances financières des Sociétés d’État en 2024 sont particulièrement encourageantes. Le chiffre d’affaires global s’élève à 3 090,03 milliards de F CFA, soit une progression de 61,72 % par rapport à 2023. Sur les 21 Sociétés d’État évaluées, 19 ont enregistré des bénéfices, avec un résultat net cumulé de 120,377 milliards de F CFA.

En outre, leur contribution au budget national s’élève à 595,314 milliards de F CFA, représentant 19,72 % des recettes budgétaires de l’État. Les trois EPPS, quant à eux, affichent un total produit consolidé de 396,060 milliards de F CFA, avec un excédent de gestion cumulé de 212,593 milliards de F CFA.

Le Premier ministre a félicité les responsables des Sociétés d’État et des EPPS pour leurs efforts, tout en les exhortant à poursuivre des initiatives innovantes au service du développement national.

Il a également salué les actions citoyennes menées en 2024, lesquelles contribuent au bien-être des populations.

Le Chef du Gouvernement a réitéré l’engagement de l’État à transformer les Sociétés d’État en vecteurs de cohésion sociale et en leviers de la refondation économique du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

OS/BBP/ATA