Burkina Faso : Les acteurs du tourisme invités à renforcer la compétitivité pour relancer la destination nationale

Tenkodogo, 10 octobre 2025 (AIB) – Placée sous le thème « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », la 7ᵉ édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) a mis en lumière les défis et les perspectives du secteur touristique burkinabè dans un contexte de résilience.

Au cours d’un panel animé par des spécialistes du domaine, dont le président du Réseau des acteurs du tourisme, Abdoulaye Sankara, et la Directrice générale du Tourisme, Monique Ouédraogo/Ilboudo, les échanges ont porté sur les stratégies de relance du tourisme national et sur la nécessité d’améliorer la compétitivité des entreprises du secteur.

Selon M. Sankara, « parler de tourisme, c’est parler de marché, et qui dit marché, dit compétitivité ». Il a indiqué que les acteurs doivent s’adapter à un environnement économique marqué par la concurrence nationale, régionale et internationale. Il a également insisté sur la qualité des services et l’innovation comme leviers pour fidéliser la clientèle sur tous les marchés.

Le paneliste a rappelé que le tourisme, au-delà de son aspect culturel, contribue à l’économie nationale. « Quand le Burkina accueille des visiteurs étrangers, c’est une forme d’exportation, car ils apportent des devises et participent à la croissance économique », a-t-il précisé.

Pour sa part, Mme Monique Ouédraogo/Ilboudo a relevé que le thème du PNET 2025 traduit la nécessité de relancer l’activité touristique et de repositionner la destination Burkina Faso. Elle a appelé les acteurs à plus de résilience et d’innovation afin de renforcer l’attractivité du pays dans la sous-région.

La Directrice générale du Tourisme a également souligné que la compétitivité s’apprécie à plusieurs niveaux. « Le Burkina Faso, en tant que destination, est en concurrence avec d’autres pays. Le secteur public et le secteur privé doivent travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés », a-t-elle indiqué.

L’édition 2025 du PNET vise à encourager la créativité, le professionnalisme et l’excellence des opérateurs du tourisme. Elle constitue également un cadre de concertation pour identifier les mesures nécessaires à la relance du secteur.

Les participants ont insisté sur la formation des acteurs, la modernisation des infrastructures d’accueil et la promotion des potentialités culturelles et naturelles du pays comme priorités à mettre en œuvre pour renforcer la compétitivité.

En conclusion, ils ont convenu que la relance du tourisme national repose sur une synergie d’actions entre les secteurs public et privé, appuyée par une communication adaptée et des politiques incitatives. L’objectif est de faire du Burkina Faso une destination compétitive et durable au sein de la sous-région ouest-africaine.

