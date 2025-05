Burkina-Lancement-Conférence-Civisme

Burkina Faso : Lancement des conférences sur le civisme et la paix en milieu scolaire

Ouagadougou, 13 mai 2025 (AIB) – Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Me Edasso Rodrigue Bayala, a officiellement lancé, au lycée technique Aboubacar Sangoulé Lamizana, une série de conférences sur le civisme et la paix destinées aux élèves de 50 établissements de la capitale.

Cette initiative, placée sous le parrainage du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, M. Jacques Sosthène Dingara, du ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Dr Boubakar Savadogo, s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique.

Me Bayala a souligné que ces conférences visent à « semer au sein de nos établissements les graines du civisme et de la paix, afin de construire un environnement scolaire sain et paisible » et à « éduquer une jeunesse intellectuellement et socialement capable de se hisser à la hauteur des défis et des enjeux du moment ».

Il a également encouragé les élèves à participer activement aux conférences afin d’en tirer le maximum de bénéfices pour leur développement personnel et pour la construction d’une société burkinabè plus juste et pacifique.

Le ministre a par ailleurs rappelé les acquis de la première édition de ces journées, notamment la mise en place de clubs de citoyenneté et de droits humains dans plusieurs établissements scolaires, qui ont contribué à renforcer la culture civique parmi les élèves.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MZ/ZO/ata