Burkina Faso : La Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO) 2025 révèle des talents d’exception, porteurs d’espoir pour le pays

Ouagadougou, 26 mai 2025 (AIB) – La première édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO) tenue du 23 au 25 mai 2025 au musée national de Ouagadougou, a permis de révéler « des talents d’exception, porteurs d’espoir et d’innovation pour le Burkina Faso », a indiqué l’association OMELA (Open My Eyes for Life Association), promotrice de l’évènement.

Placé sous le thème « Place du génie créatif des tout-petits dans un contexte d’insécurité et de résilience », la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO) 2025 vise à booster la créativité enfantine et encourager les jeunes talents burkinabè à devenir des acteurs clés du développement national.

La FIPEG-FASO 2025 a réuni environ 500 enfants et jeunes innovateurs venant de différentes régions du pays, qui ont présenté une cinquantaine de projets dans les domaines de la technologie, des sciences et des arts.

Cette initiative comprenait des compétitions, expositions, ateliers interactifs, panels et conférences. Parmi les activités phares, on compte des ateliers sur la robotique, l’intelligence artificielle, le recyclage, les énergies renouvelables et les arts appliqués.

La première édition de la Foire Internationale des Petits Génies du Faso (FIPEG-FASO) a sacré ses lauréats, mettant en lumière des talents prometteurs et des innovations remarquables :

I. Prix de la Révélation FIPEG-FASO 2025

Catégorie Technologique

Guira Amadou, élève à la Programming School, s’est imposé avec son projet « Interrupteur crépusculaire », une innovation prometteuse qui pourrait révolutionner la gestion de l’éclairage en fonction de la luminosité ambiante.

Catégorie Sciences

YAMEOGO S.W. Laeticia, du Burkina Institute of Technology (BIT) de Koudougou, a séduit le jury avec sa machine innovante pour éplucher et laver systématiquement le manioc. Ce projet, à fort impact agricole, répond à un besoin crucial pour les producteurs locaux.

Catégorie Arts

DIABOUGA Nafissatou s’est distinguée grâce à son projet artisanal éducatif. Elle conçoit des articles thématiques et inventaires à base de tissu coton burkinabè et de cuir, valorisant ainsi le patrimoine culturel national avec créativité et finesse.

II. Prix Spéciaux

Prix Spécial Génie Féminin

YAMEOGO S.W. Laeticia est également la première lauréate femme honorée pour son apport novateur dans le domaine agricole, incarnant l’excellence féminine dans un secteur clé.

Prix Spécial de l’Engagement Environnemental

Le Centre de Formation Professionnelle Don Bosco de Bobo-Dioulasso a reçu ce prix pour son système multi-optionnel innovant alliant agriculture et respect de l’environnement, un modèle de développement durable.

Prix Spécial du Plus Jeune Génie Créatif

Le jeune DAYAMBA Y. Esdras a été récompensé pour son dessin énigmatique et porteur de sens, réalisé sur tableau, démontrant que la créativité n’a pas d’âge.

Agence d’Information du Burkina

MZ