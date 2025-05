Burkina : Dr Tamboura préconise une bonne gouvernance aux entreprises privées pour attirer les financements

Ouagadougou, 13 mai 2025 (AIB)-L’ancien ministre de la Communication, Dr Ousséni Tamboura, a dédicacé mardi à Ouagadougou son premier ouvrage, intitulé « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest », un livre qui préconise une bonne gouvernance des entreprises privées pour attirer les financements.

Dr Ousséni Tamboura se penche sur la problématique d’un meilleur financement du secteur privé africain. Pour lui, la bonne gouvernance des entreprises privées est essentielle pour attirer les financements.

« C’est par une gouvernance d’entreprise axée sur la taille et la forme des entreprises que l’on pourra améliorer l’accès au financement du secteur privé », a indiqué le présentateur du livre, Pr Souleymane Toé.

Dr Ousséni Tamboura a dédicacé mardi à Ouagadougou son premier livre, intitulé « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest ».

Dr Tamboura combine savamment règles juridiques et théories économiques pour proposer un ensemble de solutions adaptées au contexte des PME en Afrique de façon générale, et à l’Afrique de l’Ouest d’une manière particulière. Il s’agit d’un ouvrage sur le droit et le financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest, a noté Pr Toé.

Dr Tamboura invite le secteur privé ouest-africain à s’adonner impérativement à une gouvernance d’entreprise basée sur le droit des affaires pour accéder au crédit nécessaire, a-t-il ajouté.

Il appelle également à l’évolution du système juridique de l’OHADA au profit des créanciers, ainsi qu’à la décomplexification du concept et du terme secteur informel, afin de le considérer comme un regroupement d’entreprises licites et légales, pouvant être pérennes et prospères pour l’économie dans son ensemble.

L’ouvrage met en exergue la gouvernance d’entreprise en Afrique et la nécessaire corrélation entre le droit et le financement du secteur privé.

Le livre s’adresse aux pouvoirs publics, aux entreprises, aux étudiants, enseignants, chercheurs, et d’une manière générale aux praticiens du monde des affaires, pour comprendre et appliquer les techniques de financement des entreprises en Afrique, souligne l’auteur.

Dr Ousséni Tamboura est juriste et expert du marché de l’emploi. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité administrative, politique et parlementaire.

Il fut ainsi, entre autres, directeur général de l’Office national de la promotion de l’emploi, ministre de l’Information et de la Communication chargé des relations avec le Parlement, et vice-président de l’Assemblée nationale. Il intervient comme enseignant dans des universités publiques et privées du Burkina Faso et à l’étranger.

L’ouvrage « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest » compte 225 pages, subdivisées en deux grandes parties. Il s’agit du format livre de sa thèse en droit des affaires soutenue en 2016 à Dakar, au Sénégal. Il est disponible à la librairie Mercury au prix de 10 000 FCFA.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata