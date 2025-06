BURKINA-CHEFFERIE DISTINCTION

Burkina/chefferie coutumière : Le Mogho Naaba Baongo fait Docteur Honoris Causa

Ouagadougou, 16 juin 2025 (AIB)- L’université CYPRESS international institute de Lilongwe au Malawi, une représentation de l’université de Texas aux Etats-Unis, a décerné lundi, à sa Majesté, le Mogho Naaba Baongho, le titre de Docteur Honoris Causa, pour son leadership et ses multiples actions, en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, a constaté l’AIB.

Cette distinction est la deuxième du genre attribuée à un chef coutumier après celle de l’empereur d’Ethiopie, Haïlé Sélassié 1er en 1960.

«Nous sommes au palais de sa Majesté, le Moogho Naaba Baongho pour lui décerner le titre de Docteur Honoris Causa pour son leadership et ses multiples efforts, en faveur de la paix au Burkina Faso », a déclaré le vice-président de l’université CYPRESS International institute de Lilongwe au Malawi, Pr Tuweh prince Gadama.

Selon lui, « de grands empereurs ont vécu en Afrique tels que Askia Mohamed, Mansa Moussa, Haïlé Sélassié 1er et bien d’autres et le Moogho Naaba fait partie de ces grandes figures avec ses nombreuses œuvres en faveur de la promotion de la cohésion sociale et du développement ».

Pr Gadama s’exprimait lundi au palais du Moogho Naaba de Ouagadougou et a précisé que cette deuxième prestigieuse distinction à un empereur, intervient après celle de Haïlé Sélassié 1er d’Ethiopie en 1960.

Pour l’occasion, un doctorat honoraire a été attribué à sa Majesté le Moogho Naaba Baongo pour sa qualité de gestion en leadership et qui a attiré l’attention de l’université CYPRESS de Lilongwe.

« De tous les empereurs africains en exercice, nous avons vu que c’est le Moogho Naaba qui incarne les valeurs que ces prédécesseurs ont laissées », a-t-il soutenu. Pr Tuweh prince Gadama a par ailleurs fait remarquer que son Institut a décidé de l’honorer au regard des différents actes qu’il pose pour le bien-être de la société.

Le porte-parole de la famille royale, Issaka Congo, a pour sa part, remercié l’université CYPRESS international institute de Lilongwe (Malawi), pour sa distinction honorifique à l’endroit du Moogho Naaba Baongo.

Congo a indiqué que cette reconnaissance est une invite à promouvoir davantage les valeurs de paix, de tolérance, de civisme et de respect mutuel au Burkina et en Afrique.

« Les distinctions que vous nous avez fait l’honneur de nous décerner nous lie désormais à votre communauté intellectuelle », a-t-il ajouté.

Le représentant de la famille royale a noté que cette récompense interpelle sa majesté à rester fidèle à ses engagements, de servir et transmettre les valeurs cardinales aux générations futures.

Le ministre en charge de la Culture, Pegwendé Gilbert Ouédraogo accompagné de son collègue de la Sécurité, Mahamoudou Sana, dit être mandaté par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo pour être témoin de la distinction honorifique de sa Majesté, le Moogho Naaba Baongho.

Selon le ministre Ouédraogo, c’est une fierté pour le gouvernement. Ils sont venus féliciter sa Majesté pour sa grande contribution au renforcement du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso.

«Nous sommes tous témoins de son investissement personnel mais aussi de l’investissement de l’ensemble de la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso », a renchéri Pegwendé Gilbert Ouédraogo.

Il a enfin invité les leaders religieux et coutumiers à s’investir pour le renforcement de la cohésion sociale, du dialogue interreligieux pour la promotion de la solidarité et de la paix au Burkina.

Agence d’information du Burkina

NO/BPP/AS