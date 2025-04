BURKINA-SOUTENANCE-ENERGIE

Burkina/Centrale solaire de Zagtouli 2 : Astride Ouédraogo prône l’implication des populations locales dans l’implémentation du projet

Ouagadougou, 7 avril 2025 (AIB)- L’étudiante Astride Jeanne D’Arc Ouédraogo, en fin de formation en licence, gestion de projet, a défendu avec brio lundi, sa soutenance sur la collaboration entre les parties prenantes dans l’implémentation du Projet de construction de la centrale solaire de Zagtouli 2 (PCSZ2) au Burkina Faso.

« Analyse de la collaboration des parties prenantes dans l’implémentation des projets et programmes de développement : cas du projet de construction de la centrale solaire de Zagtouli 2 (PCSZ2) », c’est sous ce thème qu’Astride Jeanne D’Arc Ouédraogo, a présenté, lundi, son travail devant un jury.

L’impétrante a, lors de sa présentation, prôné l’implication des populations locales dans l’implémentation du Projet de construction de la centrale solaire de Zagtouli 2 (PCSZ2).

Mlle Ouédraogo a précisé que la réussite du projet dépend principalement de la qualité de la coordination et de la communication entre les différents acteurs.

Elle a par ailleurs proposé plusieurs recommandations qui sont, entre autres, le renforcement de la communication et l’implication des populations locales dès la phase de planification.

Astride Jeanne D’Arc Ouédraogo, a également assuré que l’optimisation des processus décisionnels contribue à une meilleure acceptation et à la réussite globale du projet.

Son étude a permis d’identifier des acteurs directs et indirects tels que les autorités municipales, les entreprises techniques, les ingénieurs, bailleurs de fonds et les riverains, impliqués dans le projet.

Elle a aussi examiné leurs attentes respectives et analysé les mécanismes mis en place pour résoudre les conflits d’intérêts.

Selon Dr Vincent Zoma, son professeur de suivi, le thème est d’actualité et en phase avec son domaine de formation.

« Bien que ce soit la licence, elle a mené ses recherches avec rigueur pour la collecte et le traitement des données avec une méthodologie acceptable », a-t-il indiqué.

Dr Zoma a reconnu que dans la forme, le document a été bien rédigé selon le canevas de l’université et dans le fond, le thème est pertinent et la méthodologie adoptée a donné des résultats probants.

« C’est au regard de tout cela que le jury a trouvé satisfaction du travail qui a été fait et l’encourage à aller surtout en master », a-t-il ajouté.

Pour la cheffe du département suivi évaluation et capitalisation de la Société nationale Burkinabè d’électricité (SONABEL), Eudoxie Pascaline Sanon, l’étudiante fait partie des premières personnes à travailler avec elle sur les parties prenantes.

«Je trouve que c’est important et qu’il y a beaucoup à faire. Les parties prenantes peuvent carrément bloquer un projet, le mettre en retard ou empêcher même que ça existe », a-t-elle poursuivi.

Selon Mme Sanon, la contribution des parties prenantes est fondamentale dans la mise en œuvre d’un projet.

« Il faut que les parties prenantes se sentent concernées pour pouvoir valoriser l’outil que vous allez mettre en place. Elles doivent savoir que c’est pour leur bien pour la pérennité du projet », a noté Eudoxie Pascaline Sanon.

Pour son mémoire de Master, elle a souhaité que l’impétrante approfondisse davantage la question sur l’implication des parties prenantes.

Au terme de sa soutenance, sa thématique qualifiée d’intéressante et d’actualité, a été jugée recevable par le jury.

Le travail de l’étudiante Astride Jeanne D’Arc Ouédraogo, a été sanctionné par la note de 18/20 avec la mention Excellent.

Agence d’information du Burkina

