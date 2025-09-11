Burkina-Camp-Vacances-Faso-Mêbo-Lancement-2e Vague

Burkina/2e vague Camp Vacances Faso Mêbo: 700 campeurs pour « apprendre à aimer et servir la nation »

Ouagadougou, 11 sept. 2025 (AIB)- La cérémonie de lancement de la 2e Vague du Camp Vacances Faso Mêbo a eu lieu ce jeudi, au lycée Marien N’Gouabi. Ce camp qui, se déroulera du 10 au 20 septembre 2025 vise à inculquer aux enfants l’amour de la patrie à travers l’instruction civique et militaire.

Cette deuxième vague du Camp Vacances Faso Mêbo, selon les organisateurs, sera dans la même vision que la première qui s’est déroulée du 10 au 21 Août 2025. Il s’agira essentiellement d’inculquer aux enfants des notions de patriotisme, de civisme et surtout l’amour inconditionnel de la patrie.

Pour ce faire, 700 campeurs participeront, du 10 au 20 septembre 2025, à des activités telles l’instruction militaire, l’apprentissage d’embellissement paysager et urbain, l’apprentissage de confection et poses de pavés, ainsi que des activités récréatives et de solidarité et une excursion touristique.

Selon le coordinateur national de l’Initiative présidentielle Faso-Mêbo, Ahmed Zoodnoma Sakandé, la Révolution progressiste populaire est en marche avec une nouvelle semence. Il y aura un nouveau comportement, un nouvel état d’esprit des enfants à l’issue de ce camp. Et toutes les régions du pays seront concernées les années à venir.

S’adressant aux enfants, il leur a demandé d’« aimer et servir la mère patrie, le Burkina Faso ».

« Chaque Burkinabè doit être intègre, honnête, courageux et prêt à défendre les valeurs de justice, de solidarité et l’amour de la patrie. Chers campeurs, vous êtes la relève. Dans quelques années, ce sera vous qui porterez haut le drapeau du Burkina Faso », a déclaré, M. Sakandé, invitant ses filleuls à écouter attentivement les encadreurs et à participer activement à ce camp.

« Car vous aurez la mission de continuer à construire un pays fort, uni et surtout très respecté », a-t-il conlu.

Agence d’information du Burkina

