Burkina : 169 candidates en lice pour la 3ᵉ édition du concours national « Elites mathématiques »

Ouagadougou, 25 mai 2025 (AIB) – L’association Maison Arc-en-ciel a procédé, ce dimanche 25 mai 2025 à Ouagadougou, à l’ouverture officielle de la 3ᵉ édition du concours national dénommé « Elites mathématiques ». Cette compétition rassemble 169 candidates et a pour objectif d’inculquer l’amour des sciences aux jeunes filles dès le niveau scolaire.

« Cette 3ᵉ édition du concours de mathématiques réunit 169 candidates issues de 79 lycées répartis dans 12 régions du Burkina Faso », a indiqué Harouna Derra, coordinateur de l’association Maison Arc-en-ciel.

Il a souligné que « Elite mathématiques » est une initiative qui vise à encourager les jeunes filles à s’intéresser aux matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la vie.

M. Derra a précisé que, sur le plan national, le concours a enregistré 15 candidates du primaire, 42 du secondaire et 110 du post-primaire.

« Les innovations majeures de cette 3ᵉ édition sont l’ouverture du concours aux candidates du primaire et la supervision de la compétition par le cabinet du maître Martin Nikiéma », a-t-il ajouté.

Harouna Derra a affirmé que « les deux meilleures candidates de chaque catégorie seront récompensées par des bourses scolaires, des ordinateurs, des tablettes, des kits scolaires, des trophées et des médailles ».

Il a également invité l’ensemble des acteurs de l’éducation, ainsi que les parents, à préparer la jeunesse dès le primaire à aimer les matières scientifiques. « Le Burkina Faso a besoin d’ingénieurs et de scientifiques pour mieux se développer », a-t-il déclaré.

Le coordinateur de Maison Arc-en-ciel s’exprimait lors du lancement de la 3ᵉ édition du concours « Elite mathématiques », qui se déroulera dans six centres de composition à l’échelle nationale.

« Je participe à ce concours pour briller comme une étoile. Il me permettra de me mesurer aux autres élèves et de réaliser mon rêve d’être une étoile en mathématiques », a confié Rolande Badolo, élève en classe de CM1.

De son côté, Khadija Tiendrebéogo, élève en classe de 2nde C au collège de La Salle, a salué l’initiative : « Les mathématiques sont très intéressantes. Même si ce n’est pas toujours facile, c’est passionnant, et les filles peuvent briller autant que les garçons. »

« Je remercie les initiateurs du concours pour l’occasion qu’ils donnent aux filles de prouver leur talent », a-t-elle ajouté.

Dans la même veine, Christelle Koné, élève en classe de 4ᵉ au lycée Wend-Malgeda, a déclaré : « Ce concours vise à promouvoir l’égalité entre filles et garçons. Les épreuves de mathématiques sont comme toutes les autres matières : si on veut, on peut. »

Elle a par ailleurs encouragé ses camarades à s’inscrire aux différents concours : « Même si on ne se qualifie pas dès les premières tentatives, cela nous permet de connaître notre niveau. »

Agence d’Information du Burkina