Burkina : 144 élèves officiers reçoivent leurs épaulettes de sous-lieutenants

Ouagadougou, 26 septembre 2025(AIB)-Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de brigade Célestin Simporé, vendredi, au camp Guillaume Ouédraogo, la cérémonie officielle de remise d’épaulettes de sous-lieutenants à 144 élèves officiers issus de deux promotions de l’Académie militaire Georges Namoano, marquant ainsi la fin de neuf mois de formation.

« Cette sortie s’inscrit dans la vision du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, de faire de l’armée burkinabè une armée digne. La puissance et la force d’une Nation se mesurent également à sa capacité de se défendre et de sécuriser l’ensemble des biens et des populations », a indiqué le ministre en charge de la Défense, le Général de brigade Célestin Simporé.

Il a souligné que « ces jeunes officiers seront préparés pour aller sur le théâtre des opérations, afin de renforcer les forces actuellement engagées pour assurer la victoire ».

Selon lui, « depuis trois ans, nous participons continuellement à la formation d’officiers qui sont appelés à devenir les cadres supérieurs des forces armées nationales ».

Pour le délégué de la 9ᵉ promotion des élèves officiers issus des rangs, le sous-lieutenant Frédéric Ouédraogo, « la formation que nous avons reçue nous permet d’affirmer aujourd’hui avec fierté que nous sommes prêts à combattre aux côtés de nos devanciers contre les forces obscurantistes, jusqu’à la victoire».

«Nous serons mis à rude épreuve, cette lutte pourrait même nous coûter la vie, mais nous avons été formés à l’école des hommes. Nous n’avons pas peur et je peux vous assurer que nous ne défaillirons jamais », a-t-il rassuré.

La cérémonie consacrée à la fin de cycle de 144 élèves officiers a concerné 50 élèves officiers issus des rangs, 70 élèves officiers spécialistes et 24 élèves officiers issus de la première et de la deuxième promotions du continuum.

La 9ᵉ promotion des élèves officiers issus des rangs est composée de 50 stagiaires, tous de nationalité burkinabè, dont quatre femmes.

« Elle comprend 16 stagiaires de la Brigade spéciale d’intervention rapide, 10 de l’Armée de terre, 2 de l’Armée de l’air, 5 de la Gendarmerie nationale, 6 du Groupement central des armées, 2 de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie et 6 du Commandement des opérations du théâtre national », a-t-il été précisé.

La 15ᵉ promotion des élèves officiers spécialistes compte, elle, 91 élèves dont 21 du continuum. Ils ont été formés dans 15 spécialités.

Agence d’Information du Burkina

FT/ata