Boulkiemdé : Une nouvelle maternité pour le centre médical de Sabou

Sabou, 10 sept. 2025 (AIB) – Un partenariat a été officialisé, mardi, entre la mairie de Sabou et l’Organisation pour le secours humanitaire (OSEH) pour la construction d’une nouvelle maternité entièrement équipée.

Sabou s’apprête à accueillir un projet de grande envergure pour améliorer ses infrastructures sanitaires. Le projet inclut également la création d’un poste d’eau autonome.

Lors de la cérémonie de signature, le président de la délégation spéciale communale, Abdoul Aziz Koara, a exprimé sa profonde gratitude envers l’OSEH et son partenaire financier, la Fondation des droits de l’homme et des libertés de Turquie.

M. Koara a souligné que cette initiative est le résultat d’un plaidoyer soutenu pour répondre aux besoins du centre médical, dont l’ancienne maternité, construite en 1960, ne répond plus aux normes actuelles.

Ce nouveau bâtiment vise à transformer les conditions de travail du personnel soignant et, par conséquent, à garantir des soins de meilleure qualité pour la population.

Le PDS Koara a d’ailleurs invité les habitants de Sabou à s’impliquer activement dans la réalisation de ce projet.

La signature de la convention a eu lieu en présence de nombreuses personnalités locales, dont le Médecin-Chef du district de Sabou, Dr Mariata Ouédraogo, ainsi que des représentants des notabilités coutumières, des femmes, des partenaires techniques et de la société civile.

Agence d’information du Burkina

