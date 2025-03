Burkina/Boulgou-Montée-Couleurs

Boulgou : Le PDS invite les différents service a rendre un service de qualité

Bittou 6 mars 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabate, a présidé la traditionnelle de montée de couleurs du mois de mars le 3 mars 2025.

La cérémonie de montée des couleurs a eu lieu dans la cour de la gendarmerie de Bittou, en présence des responsables des services déconcentré de l’état et les FDS.

Le PDS a exprimé sa satisfaction à l’endroit des participants et a invité les uns et les autres au respect de la montée des couleurs et de rendre un service de qualité à la population.

Il a aussi formulé des bénédictions à l’endroit des FDS engagés pour la reconquête du territoire.

Le commandant de la gendarmerie a remercié les participants et ses hommes.

Agence d’information du Burkina