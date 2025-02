Boulgou : Lancement de la 9ᵉ édition du concours de débat oratoire KARN’DA BISSI

Zabré, 17 février 2025 (AIB) – La 9ᵉ édition du concours de débat oratoire inter-établissements post-primaires et secondaires, KARN’DA BISSI, a été officiellement lancée le samedi 15 février 2025 à Zabré. Cette compétition, qui oppose des élèves des communes de Zabré et Zoaga, se déroule sous le thème : « La culture de l’intégrité pour un Burkina Faso plus résilient ».

Le concours KARN’DA BISSI offre aux jeunes un cadre d’expression où ils débattent de thématiques cruciales liées à leur quotidien et aux enjeux nationaux.

L’objectif est de promouvoir chez eux l’art oratoire, l’esprit critique et les valeurs citoyennes.

Cette année, 40 équipes issues de 22 établissements s’affronteront sur la scène de la Maison des jeunes de Zabré.

La cérémonie de lancement a été marquée par la projection du reportage « Mission commando au bout du risque » de Liradan Philippe Ada, un documentaire de 52 minutes portant sur l’actualité sécuritaire au Burkina Faso.

L’événement a également enregistré la présence du secrétaire général de « 2h pour Kamita », Lassina Konaté, et du web activiste Bationo de Kyon, conférenciers invités pour l’occasion.

L’édition 2025 de KARN’DA BISSI innove avec l’introduction de ballets culturels composés par les établissements participants. Cette initiative vise à allier l’utile à l’agréable, en mêlant débats intellectuels et expressions artistiques, afin de renforcer l’ancrage culturel de l’événement.

En attendant le début des joutes oratoires, le promoteur G. Julien Habré se dit confiant quant à la qualité des débats à venir.

> « KARN’DA BISSI s’affirme comme une véritable tribune d’éveil intellectuel et de promotion des valeurs auprès de la jeunesse burkinabè », a-t-il souligné.

Agence d’information du Burkina

JPB/ata