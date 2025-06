Boulgou/Clôture du projet NATANN2 : les bénéficiaires formulent le vœu de voir naître NATANN3 afin de consolider les acquis

Tenkodogo, 26 juin 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domègbègré Constantin Dabiré, a présidé jeudi, dans la salle de réunions du Centre Marie Immaculée de l’OCADES Caritas de Tenkodogo, l’atelier de clôture et de présentation du bilan du projet NATANN2.

Cet atelier a rassemblé les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet.

Mis en œuvre par l’OCADES Caritas Tenkodogo en partenariat avec Catholic Relief Services (CRS), le projet NATANN phase 2 a été financé par la coopération allemande et la coopération suisse, à travers la Fondation PATRIP. Il vise à renforcer la résilience des communautés locales et à promouvoir la paix et la cohésion sociale.

Démarré en avril 2023 pour une durée de deux ans, le projet a permis de mettre en œuvre trois axes principaux : la promotion de la cohésion sociale entre les communautés, la construction d’infrastructures et l’autonomisation financière des populations bénéficiaires.

Le project manager à Catholic Relief Services (CRS), Inoussa Sawadogo, a déclaré :

« Prévu pour toucher 6 000 bénéficiaires, nous en avons atteint plus de 8 000. Pour renforcer la résilience économique des jeunes et des femmes, nous les avons organisés en groupes d’épargne et de crédit internes. Ils ont reçu un accompagnement pour développer des activités génératrices de revenus. Nous avons largement atteint nos objectifs. C’est le lieu de remercier l’OCADES, les autorités et toutes les parties prenantes. Vu les résultats, nous espérons que le partenaire acceptera de reconduire une troisième phase pour consolider les acquis. »

Dans son discours de clôture, le haut-commissaire a souligné l’importance du projet NATANN2, qui, en deux années de mise en œuvre, a apporté des réponses efficaces aux préoccupations des populations et favorisé un climat de paix.

« Nous avons posé les bases d’un développement inclusif et du dialogue permanent entre les communautés. Je vous invite à reconduire NATANN3 », a-t-il lancé.

Le président de la délégation spéciale de Tenkodogo, Sami Bérenger Poda, dont la commune a bénéficié du projet, a indiqué :

« Dans le cadre du projet, nous avons eu une AEPS, la construction de trois salles de classe au CEG de Loanga, la mise en place d’une plateforme, l’organisation de journées communautaires, la réalisation de latrines et de forages. Je puis vous dire que le projet NATANN2 a été une réussite dans la commune de Tenkodogo. Je saisis l’occasion pour remercier le partenaire et les acteurs de mise en œuvre. »

Le secrétaire exécutif diocésain de l’OCADES Caritas Tenkodogo, l’Abbé D. Lucien Galbani, a déclaré :

« Ce projet n’aurait pas abouti sans l’engagement des communautés bénéficiaires, ni sans la solidarité manifestée tout au long de sa mise en œuvre. L’OCADES Caritas Tenkodogo, fidèle à sa mission de charité, de justice et de dignité humaine, s’est évertuée à travailler avec les populations. C’est cette approche participative qui donne tout son sens à notre action. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires financiers, à savoir la coopération suisse, la coopération allemande, la Fondation PATRIP, ainsi que toutes les personnes qui ont cru en ce projet. »

L’atelier de clôture a été un moment de redevabilité sur les actions menées et les effets positifs engrangés. Un appel a été lancé aux partenaires et aux autorités locales pour assurer la continuité des actions en faveur des populations.

Agence d’information du Burkina