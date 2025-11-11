‎Boulgou : Clôture de la 6e Édition du Festival Leeré à Zabré

‎

‎Zabré, 10 novembre 2026 (AIB) – Le rideau est tombé sur la 6e édition du Festival Leeré, un événement majeur organisé par l’association Leeré Sare, qui s’est déroulé du 6 au 9 novembre 2025 dans la commune de Zabré. Ce festival annuel a rassemblé un grand nombre de festivaliers et a mis en lumière la richesse culturelle et agroalimentaire de la région du Boulgou.

‎

‎Au programme de cette édition, plusieurs moments forts ont marqué les esprits, à commencer par la visite au chef des canton de Zabré, un cross populaire, ainsi qu’une cérémonie d’ouverture grandiose. Chaque soir, au coucher du soleil, les festivaliers ont participé à des conseils communautaires, contribuant à la convivialité et à la cohésion sociale au sein de la commune. Les longues files d’attente à l’entrée du festival témoignent du succès de cet événement qui attire de plus en plus de participants année après année.

‎Lu par le Haut-Commissaire du Boulgou, Constantin D. Dabiré, le ministre en charge de la culture, Gilbert Pengwendé Ouedraogo, patron de l’événement, dans message a salué « cette noble initiative, désormais un rendez-vous culturel incontournable qui participe activement à l’épanouissement de notre patrimoine culturel ». Il affirme »s’engager, pour sa part, à plaider pour un soutien accru à cette belle initiative culturelle ».

‎

‎Le promoteur du festival, Caleb Zinssoni dit Kezi, également artiste musicien, a exprimé sa joie et sa fierté de voir la population s’approprier cet événement devenu un véritable outil de valorisation des cultures et des traditions locales. « Ce sont des milliers de festivaliers qui nous rendent visite chaque soir. C’est un sentiment immense de voir les populations de Zabré et environnants adhérer à cette initiative, qui montre au monde entier que, même en période difficile, le Burkina Faso vit à travers sa culture, facteur de cohésion sociale », a déclaré le promoteur.

‎

‎Les festivités ont été animées par une série de concerts en live et playback de musiciens locaux et internationaux, qui ont ravi un public enthousiaste.

‎

‎Le préfet, Président de la Délégation Spéciale PDS de Zabré Alain Boubié Bassono, a exprimé sa reconnaissance envers le promoteur et l’ensemble des acteurs du festival, soulignant l’importance de cet événement dans le renforcement des liens sociaux et la promotion de la paix. « En valorisant notre diversité culturelle, nous renforçons nos liens sociaux et favorisons une paix durable. Le festival Leeré participe au développement local et soutient nos forces armées dans leur mission de défense et de restauration de la paix », a-t-il déclaré.

‎

‎L’édition 2025, placée sous le thème « Contribution de la culture à la promotion de la paix et de la cohésion sociale : Enjeux et perspectives », a introduit de nouvelles initiatives, dont un cross populaire suivi d’une activité aérobique, marquant une belle innovation pour cette édition.

‎

‎L’association Leeré Sare a également profité de l’occasion pour remettre des distinctions de reconnaissance à ses partenaires et aux personnes ressources, soulignant l’importance du soutien collectif. En plus des festivités, des gestes symboliques ont été faits pour améliorer le cadre de vie des habitants de Zabré, avec la remise de poubelles à la commune et une tonne de ciment pour soutenir l’initiative présidentielle FasoMebo.

‎

‎L’édition 2025 du Festival Leeré a été un véritable succès, comme en témoigne l’afflux massif de festivaliers, qui ont afflué même avec l’entrée payante, renforçant ainsi les valeurs de paix, de solidarité et de développement au cœur du Boulgou.

‎

‎Agence d’Information du Burkina

‎JPB/ata