Boulgou : Au moins 42 000 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite à Bittou

Bittou, 5 Nov. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Bittou a tenu une rencontre de plaidoyer avec les responsables des différentes couches sociales, le mercredi 5 novembre 2025, pour présenter les objectifs et les attentes de la campagne contre la poliomyélite, couplée à la vitamine A+, au déparasitage et au traitement de la malnutrition aigues, prévue du 7 au 10 novembre 2025

La campagne se déroulera du vendredi 7 au lundi 10 novembre 2025 dans la commune de Bittou et sera couplée au deuxième passage de la campagne de supplémentation en vitamine « A » et du dépistage de la malnutrition aiguë.

Selon les responsables du district sanitaire de Bittou la stratégie adoptée pour réussir la vaccination est la stratégie porte à porte où chaque enfant cible aura deux gouttes du flacon dans la bouche.

Le président de la délégation spéciale de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté, a exprimé sa satisfaction à l’endroit des participants pour les échanges francs et a invité chaque communauté a accompagné les agents de santé pour le bon déroulement de l’activité.

