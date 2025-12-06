Burkina-Bougouriba-Police-Municipale-Anniversaire

Bougouriba : un cross populaire pour lancer la commémoration des 30 ans de la Police municipale

Diébougou, 5 déc. 2025 (AIB) – La Police municipale de Diébougou a marqué ce jeudi 4 décembre 2025 le lancement des activités commémoratives de son 30e anniversaire par un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic, en présence des corps constitués, des forces de défense et de sécurité (FDS) et des acteurs de la société civile.

Parti de la cour de la mairie, le peloton a sillonné les grands artères de la ville, notamment le marché central, le CMA, la cathédrale et le monument de l’Idée, avant de regagner son point de départ où des exercices d’aérobic ont clôturé l’activité.

Saluant la mobilisation, le directeur de la Police municipale de Diébougou, le lieutenant de police Marcel Nikièma, s’est dit satisfait :

« Vu la mobilisation et l’engouement, nous sommes vraiment satisfaits de ce qui s’est passé ce soir. Nos parents, nos mamans, des personnes âgées nous ont accompagnés, et presque tous les directeurs et chefs de service étaient présents, avec en tête le haut-commissaire lui-même », a-t-il confié.

Pour l’acteur de la société civile Issa Zongo, cette présence massive témoigne de l’attachement des populations :

« 30 ans, ce n’est pas 30 jours. Cela prouve qu’ils ont travaillé à développer les différentes communes du Burkina Faso. La population est avec la Police municipale et elle l’a démontré aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Placée sous le thème « Police municipale, trente (30) ans au service des populations : bilan, défis et perspectives », la commémoration nationale, débutée le 28 novembre, se poursuivra jusqu’au 13 décembre avec des conférences publiques, des activités sportives et des séances de sensibilisation.

Le lieutenant Marcel Nikièma a rappelé les avancées comme les défis de l’institution :

« Durant les 30 ans, il y a eu des acquis mais aussi des insuffisances. Il faut s’y attarder pour mieux projeter les perspectives et bâtir une police municipale républicaine, citoyenne et engagée aux côtés des autorités dans la lutte contre l’insécurité et le terrorisme », a-t-il affirmé.

Le président de la délégation spéciale de Diébougou Aimé Ouédraogo a pour sa part annoncé des mesures pour renforcer le service :

« Nous avons des défis d’effectifs, de logistique, d’infrastructures et de recyclage des agents. Nous avons engagé une politique de recrutement et invitons la population et les partenaires à nous soutenir pour les relever », a-t-il indiqué.

La Police municipale de Diébougou prévoit dès le lundi 8 décembre une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière pour prévenir les nombreux accidents enregistrés dans la commune.

En rappel, la Police municipale de Diébougou a été créée en 2000 avec la prise de service de sa première promotion.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata