Bougouriba / Travaux d’utilité publique : Les détenus de Diébougou au cœur d’une initiative à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO)

Diébougou, 7 août 2025 (AIB)-Le lundi 4 août 2025 a eu lieu le lancement officiel d’une initiative d’appui aux travaux à haute intensité de main-d’œuvre, organisée par le ministère en charge des Infrastructures, en collaboration avec l’administration pénitentiaire de Diébougou. Cette activité, qui lie la réinsertion sociale des détenus à l’amélioration du cadre de vie des populations, s’est déroulée dans la cour de la mairie de Diébougou.

Elle est pilotée par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, à travers le Secrétariat technique des travaux routiers à haute intensité de main-d’œuvre (ST-TRHIMO).

L’objectif est de contribuer à la mise en œuvre des initiatives présidentielles pour le développement communautaire, dans un contexte de réduction du train de vie de l’État.

C’est pourquoi le ST-TRHIMO, en collaboration avec le ministère en charge de la Justice, pourrait jouer un rôle important dans l’application des textes en vigueur, notamment ceux relatifs aux travaux d’intérêt général (TIG).

L’activité du 4 août a consisté au lancement du projet à travers une opération de reboisement.

Les plants mis en terre sont essentiellement des arbres fruitiers. Selon les initiateurs, cette action vise à améliorer le cadre de vie de la population tout en offrant une opportunité de réinsertion sociale aux personnes incarcérées.

Les bénéficiaires, à savoir les détenus condamnés aux TIG, seront déployés dans diverses activités d’utilité publique pour une durée de six mois, allant du 1er juillet au 31 décembre. Ces activités incluent le curage de caniveaux, le ramassage de déchets ménagers, le débroussaillage du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), le reboisement le long de l’avenue Oumarou Kanazoé et de la voie d’accès à la station de traitement des boues de vidange. D’autres interventions sont également prévues dans les cours des écoles primaires publiques Diébougou C et Diébougou D.

Ce projet vise, à terme, à désengorger les établissements pénitentiaires tout en favorisant l’engagement civique des détenus à travers des activités utiles à la communauté.

Agence d’Information du Burkina

KJMC/ata